Nevjerojatan slučaj u Zagrebu, stanari dva mjeseca bez plina! "Jedna stvar nam je neprihvatljiva..."

Stanari zgrade na zagrebačkom Črnomercu dva mjeseca nemaju dotok plina.

Na sve njihove upite, tvrde, Gradska plinara Zagreb lopticu odgovornosti prebacuje na druge institucije, a rješenja nema ni na vidiku.

"Plinara je prije mjesec dana bagerom iskopala rupu od dva metra i nisu ništa napravili. Rupa danas i dalje stoji, a bageri su maknuti tek prije par dana. Nitko ne zna kada će se problem riješiti", ispričao je muškarac u ime stanara za DNEVNIK.hr.

Problemi s plinom - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Problemi s plinom Foto: DNEVNIK.hr

Kako kažu, ozbiljnost problema pojačava i činjenica da u zgradi živi više starijih, bolesnih i slabo pokretnih ljudi, kojima ova situacija dodatno otežava život.

Problemi s plinom - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Naglašavaju, slična situacija dogodila se stanarima i u drugom dijelu kvarta.

Problemi s plinom - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Odgovor plinare

O ovom slučaju upitali smo i Gradsku plinaru Zagreb. Njihov odgovor na upit DNEVNIK.hr-a prenosimo u cijelosti:

"Gradska plinara Zagreb je sukladno svojim ovlastima zatvorila dovod plina krajnjim korisnicima jer je prilikom redovitih aktivnosti utvrdila neispravnost unutarnje plinske instalacije.

Prilikom zamjene plinomjera 03. lipnja 2025. zabilježeno je curenje (propusnost) plina iz instalacija čije je održavanje u nadležnosti suvlasnika zgrade.

Odmah nakon utvrđivanja tih okolnosti, GPZ je obavijestio upravitelja zgrade o obvezi sanacije unutarnje plinske instalacije u roku od 30 dana, odnosno otklanjanja problema curenja plina, što do danas nije napravljeno.

Puštanje plina uslijedit će nakon što budu zadovoljeni svi propisani uvjeti za sigurnu opskrbu plinom.

Nakon što suvlasnici saniraju instalacije, GPZ će provesti ispitivanja u svrhu utvrđivanja sigurnosti plinske instalacije te će zatvoriti jame koje su iskopane kako bi se lociralo mjesto curenja.

Ističemo kako je u ovim slučajevima mjera obustave opskrbe plinom neophodna radi opće sigurnosti stanara, s obzirom da curenje plina može izazvati opasne posljedice na ljudski život i zdravlje", odgovorili su.

Predstavnik stanara

Kako nam kaže predstavnik stanara Boris Vrabec, curenje plina nastupilo je i na dijelu mreže koji je u nadležnosti stanara, ali i u dijelu koji je u nadležnosti plinare.

"Zatvorili su dotok plina zbog propusnosti u dijelovima mreže. Oni su svoj dio, moram pohvaliti, brzo sanirali, a mi smo sada u procesu saniranja svog dijela. Potrebna je rekonstrukcija, a saniramo nemjerni dio mreže unutar zgrade koji je u nadležnosti suvlasnika zgrade", ispričao je Vrabec za DNEVNIK.hr.

Ipak, jedna je stvar sporna.

"Plinara od nas traži da financiramo i sanaciju glavnog ventila te nekoliko metara oko njega, iako je to u njihovoj nadležnosti i mi nismo odgovorni za to. Na upite zašto bismo mi financirali njihov dio, odgovorili su da oni nemaju budžet za to. Taj dio je neprihvatljiv, pa nemamo ni mi budžet za to, morat ćemo dići kredit", objasnio je Vrabec.

Za to vrijeme, stanari zgrade na Črnomercu - i dalje su bez plina.