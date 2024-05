Gradske nekretnine zjape prazne, a proračun gubi stotine tisuća eura: "To su najekskluzivnije lokacije..."

Splitski gradski proračun svakog mjeseca je manji za stotine tisuća eura jer nekretnine koje bi mogli dati u najam - zjape prazne.

Javni podaci o gradskim prostorima nisu ažurirani više od pet godina, a novi registar splitske gradske vlasti najavile su tek nakon našeg upita.

Iza priče o preuređivanju, zbog kršenja ugovora o najmu brojni gradski prostor u Splitu već više od šest mjeseci su prazni. Umjesto da se najmom ovih zlatnih kvadrata puni proračun, neizvjesno je kad će u njega ući novi zakupci. Ovakvim odlukama gradska blagajna ostaje bez ozbiljnog novca.

"To su najekskluzivnije lokacije i jasno je da su cijene onda i tu najveće. Naime u samom centru grada idu cijene od tri tisuće do deset tisuća eura mjesečno. Mislim da je to realna situacija“, rekla je Andrea Alujević, agentica za nekretnine.

Potvrđuje to i slučaj prostora u kojima su bile dvije banke na Rivi. Državnim nekretninama, nakon provedenog natječaja, novi zakupci za njih će za godinu dana uplatiti nešto manje od 400 tisuća eura.

I ovo nije izoliran slučaj. Prazan je i stan s pogledom na more koji je udruga neovlašteno pretvorila u luksuzni apartman. Iz Grada nitko ne želi pred kameru, pismeno poručuju da će se u ''dogledno vrijeme dodijeliti nekoj od organizacija civilnog društva''.

U srcu Dioklecijanove palače, u Krešimirovoj ulici sto pedeset kvadrata već je mjesecima prazno. Još uvijek nije poznato koja će biti namjena prostora. U dva kata zgrade u centru Splita koja je Puljak oduzeo HDZ-u i dalje nema podstanara. Krajem godine postat će privremena lokacija Domu mladih koji ide u rekonstrukciju.

Koliko gradskih nekretnina je prazno teško je reći jer je zadnji javno objavljeni podaci stari pet godina. Iz gradske uprave tek nakon našeg upita najavljuju objavu registra za najkasnije dva tjedna. A u cijeloj prošloj godini Grad je objavio natječaj za samo jedan poslovni prostor u svom vlasništvu. Tek posljednjih mjeseci su se nešto više aktivirali.

Za razliku od birokracije, tržište privatnih nekretnina u centru Splita itekako je živahno.

"Ti prostori kako brzo dođu tako brzo i odu. Mi trenutno imamo situaciju da je naravno veća potražnja nego što je ponuda, onda i sami vlasnici temeljem toga kreiraju svoje cijene“, rekla je Alujević.

