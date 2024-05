Procurili su podaci o vlasnicima vozila u Hrvatskoj, oglasio se Božinović

Procurilo je čak 2.444.587 zapisa o vozilima 1.195.052 fizičkih osoba koji sadrže njihova imena, adrese, OIB-ove, JMBG-ove, datume rođenja, registracije i ostale podatke o vozilima i njihovim policama osiguranja

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) zaprimila je informaciju kako je došlo do curenja osobnih podataka više od milijun fizičkih vlasnika vozila i izvijestila kako je krenula u "nadzorno postupanje zbog povrede osobnih podataka vlasnika vozila", piše Večernji list.

O incidentu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Od četvrtka kada je SOA obavijestila MUP o kaznenim djelima vezano za raspolaganje određenim podacima, policija je krenula s izvidima i oni se vode intenzivno. Vode se kao kriminalističko istraživanje i kroz Agenciju za obradu podataka. Dosad nije potvrđeno da se radi o curenju podataka koji su na internetu dostupni", rekao je Božinović u izjavi za medije.

"Radi se o setu podataka koji su dodatni uz ono što radi MUP. Tu ima podataka koje MUP ne prikuplja, što upućuje na to da je to djelo došlo u nekoj od institucija koja ima pravo koristiti podatke MUP-a. Ponavljam, bitno je da u javnom prostoru nema tih podataka. Ne možemo govoriti o klasičnom hakerskom napadu jer očito da to nije bio neovlašten pristup bazama", dodao je.

Trenutačno nema podatka o kolikom bi broju korisnika mogla biti riječ. "To je na nekakvom mediju, pretpostavljamo USB sticku, i zato se nije proširilo, a na policiji je da sazna tko sve ima pristup tim bazama podataka i da se nađe počinitelj. AZOP nadzire korištenje i zlouporabu podataka i uvjeren sam da ćemo u zajedničkom radu doći do odgovora", izjavio je Božinović.