Opasna aktivnost zamijenila dječja igrališta: "Nismo ih pripremili na sve opasnosti i rizike koji vrebaju tamo"

Nekad je to bilo igralište, a danas je internet, mjesto na kojem djeca provode najviše vremena. Prostor za zabavu, učenje, razgovor s prijateljima i prostor u kojem često vrebaju velike opasnosti.

"Roditelji skrbnici su dali djetetu mobitel u ruke, dijete nije otišlo samo kupiti, mora ipak imati neko dopuštenje. S time smo dijete pustili na igralište, prije bih rekao u tu neku digitalnu džunglu, bez da smo ga pripremili koje sve i opasnosti i rizici vrebaju tamo", kaže Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

A to je cyber nasilje. Uvredljive poruke i sadržaji, prijetnje, ucjene i sramoćenje. Sve ono od čega se djeca sama teško mogu obraniti, a čemu su na internetu sve više izloženi.

Nel Broothaerts, iz organizacije Child focus poručuje:

"Susrećemo se s dijeljenjem intimnih fotografija djece bez suglasnosti. Fotografije kruže okolo bez suglasnosti, prvenstveno. Zatim viđamo seksualno iznuđivanje, gdje se od djece iznuđuje novac kako se njihove fotografije ne bi dijelile. Treće, viđamo manipulaciju odraslih koji pokušavaju zavesti djecu putem interneta".

U takvim trenutcima, ključnu ulogu imaju roditelji, učitelji i liječnici. Osobe kojima se dijete može povjeriti. No, kako uopće pristupiti djetetu koje treba pomoć?

Aaron Greenberg, Viši regionalni savjetnik za zaštitu djece, iz UNICEF-a odgovara:

"Djeca će prijaviti, ako osjećaju da im se vjeruje, ako osjećaju da će njihova privatnost biti zaštićena i ako osjećaju da će nešto zaista biti učinjeno".

Kao i u stvarnom životu – povjerenje je temelj i u virtualnom prostoru.

A djeca su ondje – svakodnevno, sve više i sve duže.

"Nažalost, sva relevantna istraživanja pokazuju nam da je svako šesto dijete doživjelo neki oblik online zlostavljanja. A preko 80 posto ispitane djece provede više od 8 sati svakog dana na internetu", kaže Sunčana Glavak, zastupnica u EU Parlamentu.

Zato je važno da podrška bude tu od nula do 24.

"Bitna je dobra volja kod roditelja, to je ključno. Ali ono što je bitnije je fokusirano vrijeme i iskoristiti ga da se uči s djetetom o sigurnosti na internetu. Ja uvijek govorim, koliko učimo s djecom o sigurnosti u prometu, dvostruko s njima trebamo provesti vremena učeći o sigurnosti na internetu".

I tako stvoriti sigurno okruženje za najranjivije – u virtualnoj džungli.