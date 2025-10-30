Obiteljski liječnici obrušili se na Fuchsa zbog promjena u školama: "Nećemo na to pristati, neka se zapita..."

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), udruga liječnika obiteljske medicine, suprotstavila se najavi ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa da će se ograničiti mogućnost roditelja da sami opravdaju do tri dana izostanka djeteta s nastave.

Fuchsov prijedlog smatraju korakom unatrag i povratkom na staro stanje koje se, tvrde, u praksi pokazalo iznimno lošim, zbog čega je i došlo do promjene propisa. Prijedlog je, dodaju, štetan iz više razloga.

"Hrvatska obiteljska medicina ionako se suočava s problemom deficita liječnika, a novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga, samolimitirajuća stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno bi opteretilo liječnike", navode iz KoHOM-a.

Nepotrebni odlasci liječniku

Zbog blažih bolesti, navode, odlazak liječniku nije potreban.

"Prijedlogom ministra, pak, otvara se realna mogućnost da će roditelji dovoditi djecu u ordinacije bez medicinskog opravdanja, što će posljedično dovesti do dodatnog priljeva pacijenata u ionako prenatrpane čekaonice i duljeg čekanja svih pacijenata na pregled", tvrde iz KoHOM-a.

"Štoviše, postoji realan rizik da će se djeca u prenatrpanim čekaonicama dodatno zaraziti kakvim virusom, zbog čega će njihov izostanak iz škole biti puno dulji, oporavak teži, a za roditelje će to značiti i dulje bolovanje. Uz to, prisutnost osoba s blagim, ali zaraznim stanjima, itekako može biti opasna za kronične i onkološke pacijente, kojih su ordinacije obiteljskih doktora, nažalost, pune", dodaju.

Najavu ministra stoga smatraju nepotrebnim opterećivanjem liječnika, djece i roditelja, ali i bespotrebnom ugrozom zdravlja kroničnih i onkoloških pacijenata u ordinacijama.

"KoHOM neće pristati na to da se problem izostanka iz škole, nezadovoljstvo učenika nastavom i želja roditelja da njihovo dijete nema neopravdanih izostanaka prelama preko obiteljske medicine. Sustav obiteljske medicine ionako je potpuno devastiran te kadrovski i materijalno deficitaran. Nova administrativna opterećenja, sasvim sigurno, neće doprinijeti tome da se situacija u sustavu obiteljske medicine popravi", tvrde iz KoHOM-a.

Vrijeđanje obiteljske medicine

Navode da je ono što radi Fuchs nekorektno i nadasve nedopustivo vrijeđanje iznimno važne struke obiteljske medicine te pokušaj umanjivanja njene važnosti za zdravo društvo, ali i zadiranje u kompetencije i ovlasti zakonom regulirane liječničke profesije.

"Umjesto toga savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju? Jer problem izbjegavanja nastave ili ispita neće nestati izdavanjem liječničke ispričnice i baš zato se mora rješavati tamo gdje je i nastao – u školi!" poručuju iz udruge obiteljskih liječnika.

"Problemi školstva i obrazovnog sustava ne smiju se rješavati u liječničkim ordinacijama jer to automatski znači punjenje čekaonica, mogućnost širenja bolesti i više administrativnog posla obiteljskim liječnicima", zaključuju.