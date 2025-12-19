Pomoć od nekoliko eura izazvala bijes umirovljenika: "Pa jeste li vidjeli cijene?"

Dodatak je izazvao različite reakcije, dok ga neki smatraju barem simboličnim priznanjem, drugi ističu da je premali u usporedbi s rastom cijena, posebice hrane. U Stranci umirovljenika kažu da je ovo maksimalno što su mogli ishoditi, a iz HZMO-a ističu da će pravo na dodatak imati svi umirovljenici s priznatim mirovinskim pravom, ukupno 1,29 milijuna korisnika.
Ministrica zdravstvaIrena Hrstić napominje da će mnogi biti oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, što dodatno ublažava trošak. Iako simboličan, dodatak će mnogi brzo potrošiti, uglavnom za blagdanske potrebe.
