Pomoć od nekoliko eura izazvala bijes umirovljenika: "Pa jeste li vidjeli cijene?"

Krenula je isplata godišnjeg dodatka umirovljenicima, i to šest eura po godini staža. Iznos ovisi o broju godina staža, primjerice, 15 godina donosi 90 eura, 30 godina 180 eura, a 40 godina 240 eura.

Dodatak je izazvao različite reakcije, dok ga neki smatraju barem simboličnim priznanjem, drugi ističu da je premali u usporedbi s rastom cijena, posebice hrane. U Stranci umirovljenika kažu da je ovo maksimalno što su mogli ishoditi, a iz HZMO-a ističu da će pravo na dodatak imati svi umirovljenici s priznatim mirovinskim pravom, ukupno 1,29 milijuna korisnika.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić napominje da će mnogi biti oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, što dodatno ublažava trošak. Iako simboličan, dodatak će mnogi brzo potrošiti, uglavnom za blagdanske potrebe.

