Ministrica kulture: "Nema potrebe da ljevica povampireno svugdje vidi ustaše"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Petrom Buljan, komentirala je incidente u Splitu i Zagrebu, kao i zahtjev za odgodu izložbe "Srpkinja" u Vukovaru.

"Kao što sam više puta rekla, pogotovo ovo u Splitu i Zagrebu, gdje su došli mladi ljudi - nažalost maskirani, na takav način izvikivati parole je nešto što svi najoštrije osuđujemo, ne treba zloupotrebljavati kulturne aktivnosti bilo kakve zajednice da bi se poticala mržnja i netolerancija", rekla je Obuljen Koržinek.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček objavio je na Facebooku zahtjev za odgodom izložbe koja bi trebala biti otvorena u utorak u prostorijama Srpskog kulturnog centra u Vukovaru.

"Mislim da je Pavliček dao vrlo balansiranu izjavu, ja sam je pročitala. Jednostavno ne treba, radi pijeteta, radi suživota u Vukovaru ne treba organizirati izložbu s takvim naslovom, ja to razumijem, mislim da je njegova izjava bila balansirana", komentirala je ministrica.

"Mi smo jedna uključiva, tolerantna demokratska država, svatko ima pravo iznositi svoje stavove, nema nikakvog razloga za netrpeljivost, nema potrebe da krajnja desnica plaši ljude nekakvim povratkom Jugoslavije, kao što nema potrebe da ljevica povampireno svugdje vidi ustaše i ustašizaciju", dodala je.

Na pitanje vidi li odgovornost u Vladi koja je koalirala s nekim tko je tražio zabranu financiranja Novosti, rekla je da oni "kontinuirano pozivaju na toleranciju i na razumijevanje".

"Incidenti se ne mogu ignorirati"

"Nemojmo stvarati atmosferu u društvu koju zapravo potenciraju ovakvi ekscesi koji se onda puno više vide u medijima", poručila je ministrica.

Ipak, rekla je da je teško ignorirati ljude u kapuljačama koji su izazvali incidente u Splitu i Zagrebu i da je policija pokrenula istragu.

"To smo osudili, zato je policija bila tamo, nažalost nijedna EU država i nijedna država u svijetu nije potpuno bez takvih ekscesnih situacija, s takvim mladim ljudima treba razgovarati, vidjeti tko ih je organizirao", rekla je ministrica.