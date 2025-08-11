UZNEMIRUJUĆE Tragičan pronalazak na jugu Hrvatske: "Velika je vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor"

U moru na jugu Hrvatske, nedaleko od Pelješkog mosta, uočen je uginuo dupin.

Vijest o tome objavila je stranica Lignjolov Enging Club Neum na svojem Facebooku.

Iako ne mogu biti sigurni, napisali su da bi za smrt životinje mogao biti kriv čovjek. Objavljene su i fotografije uginulog dupina.

"Često donosimo lijepe priče, a nažalost nekad naletimo i na ovakve primjere uginulog dupina. Ne možemo točno pretpostaviti od čega je nastradao, ali je velika vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor. Snimka je napravljena na potezu Pelješkog mosta/Klek. Hvala Ivane na ovoj informaciji i fotografijama", napisali su.