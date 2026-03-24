Borba protiv tihe prijetnje: Uz pomoć umjetne inteligencije pokušavaju otkriti pacijente koji preskaču ovu terapiju

Umjetna inteligencija iz dana u dan postaje neizostavna u medicini. Kako je upotrijebiti kod pacijenata koji boluju od dijabetesa, traže brojni mladi stručnjaci.

"Upravo je tema ovog natjecanja adherencija korištenja lijekova, gdje želimo vidjeti koliko se pacijenti pridržavaju terapije koja im je propisana te kako povratno možemo njihovim liječnicima specijalistima dati informaciju kojim pacijentima moraju dati posebnu pažnju, odnosno dodatno ih motivirati da se drže terapije", rekao je Pero Ivanko s Odjela za podatkovnu znanost i analitiku, HZJZ.

"Tražimo rješenja kako optimizirati aktivnosti prema korisnicima lijekova koji ne uzimaju redovito terapiju i koji narušavaju svoje zdravlje te opterećuju sustav", poručio je Frane Šestić iz Zagrebačkog inovacijskog centra.

Pametna rješenja liječnici sve više koriste.

"Takvi alati mogu pomoći liječnicima u obavljanju svoga posla tako da im uštede dosta vremena. Međutim, odluka liječnika je uvijek ona konačna i važno je da liječnici znaju kako se tim alatima služiti kako bi ih mogli adekvatno koristiti", rekao je Jan Kolić, doktor medicine.

Umjetna inteligencija ističe da struka neće zaobići niti jedno područje medicine. Liječnicima postaje moćan alat.

"Ako im uspijete pokazati da neka tehnologija uistinu štedi njihovo vrijeme, oni su vrlo otvoreni prema tome. Mi u sklopu našeg centra educiramo inovatore kako komunicirati s liječnicima, kako prepoznati tehnologije, kako ih koristiti na siguran i odgovoran način te kako pritom štititi sebe i pacijente", rekla je Anja Barišić s Instituta Ruđer Bošković.

Nove tehnologije nastaju iz dana u dan. Inovatori sve više rade na području medicine. Domaća pamet još se jednom pokazala kao mjesto izvrsnosti.

Galerija 1 1 1 1