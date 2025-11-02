Zadarski stadion ostao bez sjedalica: "Nisu pristali ni na kakvu cijenu, ne zanima ih"

Ne prestaje saga oko sjedalica i sportske opreme u Zadru. Umjesto na Stanovima, one sada čekaju montiranje na drugom igralištu. Osim sjedalica, odvjetnica Ivana Raspović prije dvije godine - na dražbi je kupila opremu za 1.500 eura. Iako je dogovor oko korištenja između nje i kluba postojao, opremu su, bez njezine suglasnosti, koristili kao svoju.

Raspović je opremu odlučila dati klubu Debeljak, a novi investitor ni grad, kaže, nisu pokazali interes za rješenjem situacije.

Sjedalice sa Stanova na Debeljaku - 3 Foto: Vijesti u 17

"Nisu pristali ni na bilo kakvu cijenu, to njih ne interesira, oni su pokazali nezainteresiranost. Kontaktirali smo grad Zadar, gradonačelnika Erlića. On je tu pokazao izuzetnu pasivnost kao da se to njega ne tiče", ispričala je Ivana Raspović, odvjetnica i tajnica u NŠK Debeljak.

Ivana Raspović Foto: Vijesti u 17

Reno Sinovčić Foto: Vijesti u 17

"Za grad i za sve bi bilo najbolje da oni što prije odu ća i da grad to preuzme, ne moram tu biti ja, da to preuzme grad, ima tu ljudi koji to mogu napraviti i voditi i uz ovo pomaganje koje grad dadne, da se klub vrati na prave staze" rekao je Reno Sinovčić, bivši član uprave NK Zadar.