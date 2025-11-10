Predsjednik DSS-a: "Izložba ne bi bila vidljiva nikome da nije izvađena iz konteksta"

Raste napetost u Vukovaru uoči izložbe koja bi se sutra trebala u tom gradu održati u sklopu Dana srpske kulture. Na odgodu izložbe pozvao je gradonačelnik Vukovara, a u tome ga je danas podržao i vrh HDZ-a.

Dok organizatori još ne otkrivaju hoće li se izložba održati – pozvali su Pavličeka na sastanak, no on nije mogao doći zbog obaveza, program Dana srpske kulture nastavlja se u drugim gradovima, uz policijsku zaštitu.

Izložbu ne treba otkazivati, iz Vukovara poručuje predsjednik jedne od stranaka koja predstavlja srpsku nacionalnu manjinu.

"Naprosto, vi ne možete ništa reći nasuprot ove histerije jer kriterija nema, razuma nema. Jedna izložba koja apsolutno ne bi bila vidljiva nikome da nije izvađena iz konteksta, vi sad ne znate što će biti doživljeno kao provokacija", poručio je Srđan Milaković, predsjednik Demokratskog saveza Srba (DSS).

Da je sve stvar dogovora SDSSa i Pavličeka - jer je uz pomoć njih došao na vlast, upozorava bivši gradonačelnik Ivan Penava.

"Očito se radi o komunikaciji partnera tako da je jasno da Pavliček ima dugove i da je žrtva tih dugova Vukovar", rekao je Penava.

