FOTO Ovo nije bilo moguće gotovo pet godina: Markov trg otvoren za građane

Zbog radova u ulici Antuna Gustava Matoša na Gornjem gradu uvedena je nova regulacija prometa.

Pritom je, privremeno, nakon pet godina Trg svetog Marka otvoren za javnost. Trg će biti otvoren samo dok traju radovi ispred Banskih dvora i Hrvatskog sabora.

Podsjetimo, Markov trg bio je otvoren za javnost sve do 12. listopada 2020. godine kada je 23-godišnji mladić pucao po zgradi Vlade i pritom ranio policajca. Nakon toga, premijer Andrej Plenković u studenom je dopunila uredbu i Markov trg označila kao štićen prostor prve kategorije.

Trg je od tada ograđen metalnim ogradama, a pristup je bio omogućen samo osobama s posebnom dozvolom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u listopadu prošle godine rekao je da će trg ostati zatvoren i zbog predstojeće obnove zgrade Hrvatskog sabora.

U rujnu prošle godine Hrvatski sabor je zbog obnove preselio na novu lokaciju. Zgrada Sabora oštećena je u potresu 2020. godine, a procjenjuje se da će obnova trajati tri godine.

Do tada, sjednice Sabora održavaju se u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman na zagrebačkom Črnomercu.

Vlada je ostala na Markovom trgu, ali se sjednice službeno održavaju u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.