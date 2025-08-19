FOTO Ovo nije bilo moguće gotovo pet godina: Markov trg otvoren za građane

Podsjetimo, Markov trg bio je otvoren za javnost sve do 12. listopada 2020. godine kada je 23-godišnji mladić pucao po zgradi Vlade i pritom ranio policajca. Nakon toga, premijer Andrej Plenković u studenom je dopunila uredbu i Markov trg označila kao štićen prostor prve kategorije.
Trg je od tada ograđen metalnim ogradama, a pristup je bio omogućen samo osobama s posebnom dozvolom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u listopadu prošle godine rekao je da će trg ostati zatvoren i zbog predstojeće obnove zgrade Hrvatskog sabora.
U rujnu prošle godine Hrvatski sabor je zbog obnove preselio na novu lokaciju. Zgrada Sabora oštećena je u potresu 2020. godine, a procjenjuje se da će obnova trajati tri godine.
Do tada, sjednice Sabora održavaju se u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman na zagrebačkom Črnomercu.
Vlada je ostala na Markovom trgu, ali se sjednice službeno održavaju u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.