Nakon krvavog napada u bolnici liječnički sindikat upozorava: "Ovo nije izolirani slučaj"

Policija istražuje incident u Općoj bolnici Virovitica u kojem su ozlijeđeni liječnik i dvojica muškaraca. Nakon što su otkriveni neki detalji, oglasio se Hrvatski liječnički sindikat (HLS) i upozorio da nije riječ o izoliranom slučaju.

Povodom napada nožem na liječnika u Općoj bolnici Virovitica predsjednica HLS-a Renata Čulinović-Čaić zapitala je: "Koliko daleko treba sve otići, kolikom broju napada na liječnike još trebamo svjedočiti kako bismo zaštitili ljude koji se brinu za zdravlje hrvatskih građana? Koliko brutalno treba nasilje nad liječnicima postati da bi se konačno reagiralo?"

"Potaknuti još jednim nasilnim činom koji se ovaj put dogodio u OB Virovitica u kojoj je kolega liječnik napadnut nožem, Hrvatski liječnički sindikat upozorava da svaka relativizacija nasilja u bolnicama nad liječnicima i zdravstvenim osobljem vodi prema normalizaciji takvog ponašanja. Svaki put kad se takvo nešto dogodi, a činjenica je da su tjelesni napadi na liječnike sve učestaliji, govori se o izoliranim slučajevima. Međutim, kad izolirani slučajevi postanu redovita pojava, onda govorimo o obrascima ponašanja koji se normaliziraju, a to nećemo dopustiti. Verbalni napadi na liječnike na radnom mjestu već su nažalost ustaljena pojava, a sada su sve češći i oni tjelesni", upozoravaju iz HLS-a.

"Dok čekamo više od godinu i pol na nastavak pregovora o Granskom kolektivnom ugovoru s ciljem uvođenja reda u zdravstveni sustav jer se problemi godinama stavljaju pod tepih, nažalost događaju se ovakve situacije u kojima stradavaju liječnici", dodali su.

"Jedna od tema koju HLS ima na agendi i koja će biti dio razgovora s ministricom zdravstva Irenom Hrstić je i nasilje koje se događa nad liječnicima i zdravstvenim osobljem dok obavljaju svoj posao. Bolnice nisu obične zgrade, nego institucije u kojima se mora osigurati red i normalni uvjeti rada za liječnike i kao takve trebaju biti mjesta s nultom tolerancijom na nasilje, dok procesuiranje napadača mora biti brzo, a kazne napadačima stroge", zaključila je Čulinović-Čaić.