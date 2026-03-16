Kako osigurati motor online

Brojke za 2025.godinu još nisu zabilježene, ali je jasan trend rasta registracija motora iz godine u godinu. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2024. godini bilo je registrirano ukupno 101.515 motocikala i 68.236 mopeda. To je porast od skoro 11% u odnosu na 2023. godinu.

No, koliko god vožnja bila strast, ona sa sobom nosi i određene rizike. Motoristi su među najugroženijim sudionicima u prometu – često nevidljivi drugim vozačima, izloženiji ozljedama i štetama. Upravo zato, kako bi taj osjećaj slobode ostao bezbrižan i siguran, iznimno je važno imati odgovarajuće osiguranje motora koje će vas zaštititi u slučaju nesreće, krađe ili nepredviđenih okolnosti.

U ovom članku donosimo sve što trebate znati o osiguranju motora: koje police su zakonski obavezne, koje dodatne opcije vrijedi razmotriti i, što je mnogima najvažnije, kako brzo, jednostavno i pametno uštedjeti pri ugovaranju najboljeg osiguranja za vaš motocikl.

Što pokriva obvezno osiguranje motora?

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) odnosi se i na motocikle. To je zakonom propisano osiguranje koje pokriva štetu koju vi kao vozač motora prouzročite trećim osobama, bilo na imovini ili zdravlju. Važno je znati da ovo osiguranje ne pokriva štetu na vašem motoru ni vaše ozljede, već samo štetu prema trećima. Dakle, funkcionira isto kao obvezno auto osiguranje.

Za razliku od automobila, kasko osiguranje motora uzima puno manje vozača. No, u slučaju skupljih motora (npr. preko 10.000 €) ili ako ga ostavljate na ulici, kasko može biti odlična zaštita od krađe, vandalizma ili nezgoda. Ako ne želite uplatiti tzv. full kasko, možete i djelomični koji pokriva npr. krađu ili lom stakla. S obzirom na učestalost prometnih nesreća u kojima sudjeluju motori i motoristi, ne bi bilo naodmet ugovoriti policu osiguranja vozača i putnika. Druga korisna opcija je i pomoć na cesti ili zaštita bonus.

Opasnosti za vozača motora pri sudaru s automobilom

Vozač motora nema zaštitu poput karoserije i zračnih jastuka, zbog čega je izložen ozbiljnim ozljedama. Zbog razlike u masi vozila, udarac je jači i rizik od teških ozljeda veći. Motori su manje vidljivi drugim vozačima, što često dovodi do nesreća zbog nepažnje ili nepredvidivih situacija. Također, motor lako gubi stabilnost i pada pri sudaru, povećavajući opasnost od dodatnih ozljeda.

Prema zadnjim brojkama, broj poginulih motociklista u Hrvatskoj raste. U 2023. zabilježeno je 76 smrtnih slučajeva, što je 35,7 % više nego 2022. Tijekom 2024. broj je blago pao na 71. No, već u prvoj polovici 2025. poginulo je 29 motociklista – čak 38,1 % više nego u istom razdoblju lani. U Splitsko-dalmatinskoj županiji poginulo je 11 osoba, a u 10 slučajeva uzrok je bila neprilagođena brzina.

Upravo zbog ovih razloga bi bilo poželjno, čak i obvezno imati policu osiguranja vozača motora. Za razliku od obveznog osiguranja od odgovornosti, koje pokriva štetu nanesenu drugim sudionicima u prometu, ova polica osigurava naknadu za tjelesne ozljede koje vozač motora zadobije u nesreći (bilo da je on kriv ili nije). Nudi mogućnost isplate novčane naknade za liječenje, rehabilitaciju ili trajni invaliditet, kao i naknadu u slučaju smrti vozača uslijed prometne nesreće.

Što uključuje polica obveznog osiguranja motora?

Kod odabira osiguranja za motor, iznimno je važno detaljno proučiti što točno polica pokriva. Mnogi vozači uzmu najjeftiniju ponudu, a da pritom ne primijete ključne iznimke i ograničenja u pokriću. Prije ugovaranja obavezno provjerite sljedeće:

Pokriva li polica krađu motora?

Neka osiguranja uključuju zaštitu od krađe, ali kod mnogih je to dodatna opcija koju morate posebno ugovoriti, pogotovo kod skupljih motora koji su česta meta krađa.

Postoji li sudjelovanje u šteti (tzv. franšiza)?

To znači da vi snosite dio troška u slučaju štete – npr. 1.000 kn ili 10 % iznosa. Takva odredba može znatno utjecati na isplativost osiguranja u manjoj nezgodi.

Jesu li pokrivene ozljede vozača i putnika?

Obvezno osiguranje ne pokriva vašu osobnu štetu ako ste krivac nesreće. Ako želite da ste vi i vaši putnici zaštićeni, potrebno je dodatno ugovoriti osiguranje od nezgode.

Koliki je maksimalni iznos naknade štete?

Osiguranje ima limite – i važno je znati koliko maksimalno možete dobiti u slučaju nesreće, krađe ili štete. Kod manjih paketa to može biti znatno manje nego što mislite.

Što se događa ako je motor bio nepropisno parkiran, neregistriran ili vožen bez kacige?

U takvim slučajevima osiguranje vrlo lako može odbiti isplatu štete. To su tzv. izuzeci u polici i uvijek ih treba pažljivo pročitati. Vožnja bez kacige, primjerice, u slučaju ozljede vozača može značiti gubitak prava na naknadu.

