Kako planirati aktivnosti na otvorenom ako vas muče sezonske alergije?

Peludna prognoza | NZJZ Andrija Štampar

Pelud je jedan od najsnažnijih prirodnih alergena, lako se širi zrakom i gotovo ju je nemoguće izbjeći. Kada dospije u dišne putove, može izazvati prejaku reakciju imunološkog sustava. Upravo se takva burna reakcija na uobičajeno neopasne tvari naziva alergija.

Iako alergeni poput grinja, plijesni ili peruti kućnih ljubimaca mogu izazivati simptome tijekom cijele godine, pelud je glavni uzročnik sezonskih tegoba.Alergije – kad preburno reagira imunosni sustav | Hrvatski zavod za javno zdravstvo. No, to ne znači da trebate odustati od boravka u prirodi. U planiranju aktivnosti na otvorenom mogu vam pomoći peludni kalendar, peludna prognoza i praktični savjeti koje donosimo u nastavku.

Što je peludni kalendar?

Peludni kalendar je jednostavan grafički prikaz koji pomaže u pripremi za sezonu alergija jer prikazuje razdoblja cvatnje biljnih vrsta i koncentraciju peludi tijekom godine. Najčešće se izrađuje za razdoblje od godine dana i uzima u obzir klimatske uvjete te moguća odstupanja, poput ranije cvatnje zbog toplog vremena. Alergije – kad preburno reagira imunosni sustav | Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Budući da sve biljke ne cvjetaju istodobno u svim dijelovima zemlje, najbolje je provjeriti peludni kalendar za uže područje. Ne postoji jedinstvena baza s kalendarima za cijelu Hrvatsku, ali na stranicama lokalnih zavoda za javno zdravstvo možete provjeriti je li objavljen kalendar za područje u kojem živite.

Imajte na umu da peludni kalendar daje samo okvirne informacije – za preciznije podatke o trenutačnim razinama peludi u zraku najbolje je pratiti peludnu prognozu.

Kako provjeriti peludnu prognozu?

Peludna prognoza donosi ažurirane informacije o koncentraciji peludi u zraku:

• niska koncentracija - samo izuzetno osjetljive osobe imat će tegobe

• umjerena koncentracija - većina alergičnih osoba imat će tegobe

• visoka koncentracija - sve alergične osobe imat će tegobe.

Dovoljno je odabrati grad za prikaz prognoze i dobit ćete informacije za nekoliko uzastopnih dana. To znači da vam peludna prognoza može pomoći da u stvarnom vremenu planirate svoje aktivnosti na otvorenom, a redovitim praćenjem prognoze moguće je smanjiti izloženost alergenima i tako lakše kontrolirati simptome.

Kako planirati aktivnosti na otvorenom?

Odabir mjesta, vremena i vrste aktivnosti može značajno smanjiti izloženost peludi.

Kada je visoka razina peludi u zraku, trčanje i vožnja bicikla mogu pogoršati tegobe jer uzrokuju kretanje zraka, što pogoduje prijenosu alergena - peludi. S druge strane, aktivnosti na vodi, poput plivanja ili veslanja, znače manju izloženost peludi. Dobra aktivnost za osobe koje pate od alergija je i planinarenje jer je na višim nadmorskim visinama koncentracija peludi obično niža. Ipak, prije nego krenete negdje na planinarenje, provjerite peludni kalendar za to područje.

Vrijeme kada se bavite određenom aktivnošću igra važnu ulogu jer je najviša koncentracija peludi u ranim jutarnjim satima, pa je bolje aktivnosti planirati za kasno prijepodne ili večer. Vremenski uvjeti također utječu na prisutnost peludi – suhi, sunčani i vjetroviti dani mogu utjecati na pogoršanje simptome, dok kiša privremeno „čisti“ zrak i smanjuje peludnu koncentraciju.

Tijekom aktivnosti na otvorenom dobro je nositi šešir i sunčane naočale, a ako je moguće i zaštitnu masku. Nakon povratka kući, poželjno je presvući se, istuširati i držati prozore zatvorenima kako biste smanjili prodor alergena u svoj dom. How to Prepare for Outdoor Activities Despite Allergies

Kako si olakšati period proljetnih alergija?

Pratite peludnu prognozu i izbjegavajte boravak vani između 5 i 10 sati ujutro, kada je koncentracija peludi najviša. Također, u tom razdoblju nemojte sušite odjeću i posteljinu na otvorenom.

Prozračivanje doma najbolje je nakon kiše, kada je pelud isprana iz zraka. Ako koristite klima uređaj, redovito čistite filtre i održavajte uređaj prema uputama. Prostorije usisavajte barem dva puta tjedno.

Kućni ljubimci mogu unositi alergene, pa je najbolje držati ih podalje od spavaćih soba i kuhinje te redovito čistiti njihove prostirke. Također, razmislite o uklanjanju tepiha i draperija, jer su oni mjesta na kojima se najviše nakuplja prašina i pelud. Alergije – kad preburno reagira imunosni sustav | Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Pripremite se na vrijeme za sezonu alergija

Ako patite od alergijskog rinitisa / peludne groznice nemojte čekati da se jave prvi simptomi - razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom o uzimanju odgovarajućih lijekova, i počnite ih uzimati nekoliko tjedana ranije jer to može značajno utjecati na intenzitet simptoma.

Ne zaboravite osluškivati znakove koje vam šalje vaše tijelo tijekom sezone alergijski rinitis. Ako unatoč lijeku koji uzimate osjećate pojačani umor nakon vježbanja na otvorenom ili primjećujete da tjelesna aktivnost utječe na pojačanje simptome, razmislite o aktivnostima u zatvorenom prostoru dok se razina peludi u zraku ne smanji. 6 Ways to Exercise Outside With Allergies

Allegra* je učinkovito rješenje za ublažavanje različitih simptoma povezanih sa alergijskim rinitisom. Ublažava crvenilo i svrbež očiju, svrbež i začepljenje nosa, pojavu vodenog sekreta iz nosa te hunjavicu i kihanje. Učinak lijeka vidljiv je već unutar jednog sata nakon uzimanja, a djeluje tijekom 24 sata. Allegra* ne uzrokuje pospanost, a namijenjena je odraslima i djeci u dobi od 12 godina i starijoj.

*Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.