Dugo će pamtiti ove blagdane, i to ne po dobrome: "Imamo doma malu djecu, nije nam baš bilo lako"

Čudo je, čini se, stiglo do Ivanečkih Željeznica u Varaždinskoj županiji gdje su nakon četiri dana napokon dobili struju. Blagdani za tamošnje stanovnike nisu prošli u lijepom ozračju.

Stanovnici će ovaj Božić pamtiti dugo - ne po blagdanskom ugođaju, nego po mraku, hladnoći i neizvjesnosti.

Valerija Vidaček, Ivanečka željeznica Foto: DNEVNIK.hr

“Imamo doma malu djecu, nije nam baš bilo lako, čak nam se počela i škrinja otapati i morali smo meso preseliti. Morala sam sve isprazniti jer jednostavno se sve počelo topiti i morali smo nešto poduzeti da se hrana ne pokvari”, rekla je Valerija Vidaček.

Problemi u opskrbi električnom energijom nisu novost za stanovnike ovog područja.

Valentina Mudri, Ivanečka Željeznica Foto: DNEVNIK.hr

“Prije dva tjedna postavljali su nove stupove za rasvjetu. Prilikom toga je probijena vodovodna cijev i to je stvorilo probleme. Veliki pritisak je bio vode, na kraju su ventili otišli. Neki susjedi pričaju da su otišle perilice, to su veliki troškovi”, rekla je Valentina Mudri.

Ogorčeni mještani pomoć su tražili na svim razinama -od mjesnog odbora do HEP-a

“Mi nismo znali što se događa ni u jednom trenutku. Bilo je rečeno da će struja doći za Božić, struja će doći na Svetog Stjepana, struja će doći danas do devet sati. Na kraju je struja došla danas poslije 10 sati”, rekao je Bojan Čovran iz mjesnog odbora Ivanečka Željeznica.

Bojan Čovran, mjesni odbor Ivanečka Željeznica Foto: DNEVNIK.hr

U pomoć mještanima priskočila je Općina. “Vatrogasci su imali u jutarnjim satima više od 43 intervencije, od toga jednog 15-ak na uklanjanju drveća s električnih vodova”, rekao je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

Iz HEP-a objašnjavaju da su uzrok nestanka ponavljajući kvarovi. Na terenu je angažirano sedamdesetak radnika.

Milorad Batinić, gradonačelnik Ivanca Foto: DNEVNIK.hr

“Glavni uzrok nestanka bili su kvarovi uzrokovani teškim i mokrim snijegom koji je dovodio do pada stabala. Dalekovodi prolaze kroz nepristupačne dijelove jer ipak pričamo o dalekovodu prema vrhu Ivanščice koja je najveća planina u Zagorju”, rekao je Zdenko Đula, direktor Elektre Varaždin.

Ista situacija pogodila je i okolna naselja na ivanečkom području, a ruku pomoći pružila je i Varaždinska županija.

Nestanak struje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

“Obišli smo zapadni dio Županije gdje je bilo najviše padalina, više od 30 centimetara i mogu reći da se situacija stabilizira, ceste su prohodne i od danas će svi dobiti priključak električne energije”, rekao je varaždinski župan Anđelko Stričak.

Unatoč pomoći s terena, mještani su nezadovoljni. Svaka obilnija kiša ili snijeg, upozoravaju, ponovno ih ostavlja bez struje.

Nestanak struje - 4 Foto: DNEVNIK.hr

“Prije više od 56 godina čovjek je stupio na Mjesec, a nama je danas nakon toliko vremena problem opskrba električnom energijom svaki put kada padne 10 centimetara snijega”, rekao je Ivan Mahalec.

Ipak, nadaju se da će sljedeće blagdane provesti u svjetlijem - i toplijem ozračju!