Načelnica optužila SDP i dio vijećnika za neisplatu božićnica, prozvani Lukša za DNEVNIK.hr: "Sve je potpuna laž. Da vam budem iskren..."

Božićnice koje u Kloštar Ivaniću nisu u utorak isplaćene umirovljenicima zbog, kako navodi Općina, nedostatka financijskih sredstava, prokomentirao je za DNEVNIK.hr prozvani potpredsjednik Općinskog vijeća Mislav Lukša.

Podsjetimo, Lukšu je, uz nekolicinu drugih vijećnika, HDZ-ova načelnica Jasenka Haleuš prozvala za podržavanje SDP-ova amandmana kojim su, prema njezinim riječima, financijska sredstva za božićnice izbačena iz rebalansa proračuna.

Lukša, inače predstavnik Stranke umirovljenika te dugogodišnji vijećnik, za DNEVNIK.hr je demantirao Haleušine optužbe, rekavši da su u potpunosti lažne.

"U Općinskom vijeću sam 12 godina vijećnik i poprilično dobro poznajem problematiku proračuna, a poznajem i načelnicu. Ona je mene i kolegu Miroslava Hlada optužila da smo se priklonili SDP-u i glasali za odluku koja je njoj onemogućila da isplati novce umirovljenicima. To je potpuna laž", započeo je.

Iako Haleuš tvrdi da je ranije upozoravala na mogući manjak sredstava, Lukša tvrdi da se dogodilo upravo suprotno.

Kako kaže, kada je Haleuš predložila rebalans, SDP je predložio amandmane, kao i načelnica, a svi su bili prihvaćeni. Cijeli rebalans je nakon toga ponuđen Općinskom vijeću na glasovanje, a Haleuš ga nije povukla, iako je to, tvrdi Lukša, mogla napraviti ukoliko je bila nezadovoljna.

Vijećnici su, uključujući i HDZ-ove, u rujnu podržali rebalans. "Želim naglasiti da je načelnica u više navrata rekla da ima dovoljno novaca te da ih neće nedostajati. Rekla je da će sve stavke proračuna biti dobro iskorištene i da ćemo mi vijećnici to vidjeti 15. siječnja po prvom financijskom izvještaju o izvršenju proračuna. Poručila je da su joj dosta dva rebalansa te da ne planira treći", objasnio je Lukša.

Lukša smatra da je cijela akcija bila isplanirana.

"Da budem iskren, smatram da je smisleno i koordinirano išla u ovu krizu koja je obuhvatila umirovljenike te nezaposlene i zaštićene skupine, kako bi pribavila jeftine političke poene. Ja nisam član ni HDZ-a, ni SDP-a, a ovo vidim kao njihovo prepucavanje koje ide na teret naših stanovnika. Javno sam prozvan, iako kao predstavnik Stranke umirovljenika, naravno, ne bih radio ništa na njihovu štetu", rekao je.

Da Haleuš želi, u pet bi minuta mogla riješiti ovaj problem, rekao nam je Lukša.

"Jedna od stavki je zakonski dozvoljeno probijanje proračunske stavke od pet posto, gdje ima oko 4400 eura u rezervi. Također, ima stavku na socijalnom vijeću 10 tisuća eura pomoći po isključivoj odluci načelnika. A ima i proračunske zalihe 12 tisuća eura gdje također može probiti pet posto. A ona sada optužuje vijeće da joj je uskratilo 11.500 eura", poručio je.

"Ako se od 11. rujna nije mogla zbrojiti da joj nedostaje novaca, trebala je napraviti prioritete, ili ne isplatiti nikome. U svakom slučaju, okrivljavanje drugih za vlastitu nesposobnost je zrelo za kaznenu prijavu za klevetu. Sramota do čega je došlo, a najviše mi je žao malih ljudi koji su ostali uskraćeni i nisu ništa krivi", zaključio je Lukša.

