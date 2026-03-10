Bande haraju, a Vladu se optužuje za ubojstva civila dronovima: "Nezakonita, izvan-sudska pogubljenja"

Najmanje 1243 osobe ubijene su, a 738 su ozlijeđene od ožujka prošle godine u napadima dronova u Haitiju, objavila je Human Rights Watch (HRW). Riječ je o privatnim napadima ili organiziranim akcijama državnih institucija, koje se bore za povrat kontrole od bandi.

Od ubijenih, 17 su djeca, a 43 odrasli za koje se ne vjeruje da su članovi bilo koje kriminalne skupine. Od ozlijeđenih, najmanje 49 se smatra civilima. Ubojstva su se dogodila između 1. ožujka 2025. i 21. siječnja 2026., a u najsmrtonosnijoj operaciji dronova ubijeno je 57 ljudi.

"Haićanske vlasti hitno trebaju obuzdati sigurnosne snage i privatne izvođače koji rade za njih prije nego što pogine još djece“, izjavila je Juanita Goebertus, direktorica Human Rights Watcha za Ameriku.

Policija u Port-au-Princeu Foto: AP Photo/Odelyn Joseph/via Guliver

Neprofitna organizacija izjavila je da se broj napada naoružanim dronovima u glavnom gradu Haitija, Port-au-Princeu,koji je 90% pod kontrolom bandi, značajno povećao posljednjih mjeseci, s 57 prijavljenih između studenog i kraja siječnja, gotovo dvostruko više od 29 napada prijavljenih od kolovoza do listopada prošle godine, piše AP.

"Videozapisi pokazuju ponovnu upotrebu dronova opremljenih eksplozivom za napade na vozila i ljude, neki od njih su naoružani, ali nitko se ne čini uključenim u nasilna djela ili predstavlja neposrednu prijetnju životu", navela je organizacija.

Bez dozvole bandi ne mogu ni na pogreb

Jedan od napada dogodio se 20. rujna 2025. u četvrti Simon Pele, izrazito siromašnoj zajednici koju kontrolira banda istog imena, a koja je u tom trenutku dijelila poklone djeci naselju. Ubijeno je devetero ljudi, uključujući troje djece i ranjeno najmanje osmero drugih.

Obitelji poginulih rekli su da je organizirala i kontrolirala pristup njihovim pogrebima: "Samo oni koji su prihvatili novac ili podršku od bande smjeli su prisustvovati pogrebu".

"Mnogi od ovih napada izgledaju kao pokušaji ciljanog ubijanja osoba u okolnostima koje predstavljaju nezakonita, izvan-sudska pogubljenja", priopćila je HRW.

"Vlasti također trebaju osigurati transparentnost i odgovornost za svaku nezakonitu smrt proizašlu iz sigurnosne operacije te provesti brza, temeljita i neovisna istraživanja kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri utvrdio broj i identitet žrtava te osigurala odgovarajuća naknada gdje su počinjena kršenja prava", dodali su.

Volker Turk, šef UN-a za ljudska prava, rekao je da je uporaba smrtonosne sile protiv bandi u Haitiju bila nepotrebna, nesrazmjerna i vjerojatno kršenje međunarodnog prava. Prošle godine haitijska vlada organizirala je novu radnu skupinu koja je djelovala izvan nadzora Nacionalne policije Haitija i koristila dronove. Skupinu čine određene policijske jedinice i privatni izvođači.