Umirovljenici došli po božićnicu, a dočekao ih hladan tuš! Načelnica: "SDP-ovci su je ukrali"

Stanovnike Kloštar Ivanića je u utorak iznenadila obavijest na zgradi Općine kojom se građane obavještava da se božićnice više ne dijele zbog nedostatka financijskih sredstava.

Božićnice su do sada isplaćene za ukupno 822 osobe, u iznosu od 37.020 eura. Umirovljenici s mirovinom do 600 eura dobili su božićnicu od 50 eura, dok su oni s mirovinom višom od 600 eura dobili 30 eura.

Nezaposleni te korisnici zajamčene minimalne naknade također su ostvarili pravo na 50 eura.

"SDP-ovci su ukrali božićnicu umirovljenicima. Danas su neki naši umirovljenici zakinuti za božićnicu i s potpunim pravom se ljute. Ne znam tko bi više zaslužio taj znak pažnje nego oni, ljudi koji su cijeli život radili i punili proračun svoje općine, a danas nisu mogli dobiti ni simboličnu zahvalu", rekla je načelnica Općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš za 24sata.

Kako navodi, na problem je upozoravala još prilikom donošenja rebalansa proračuna jer su pretpostavili da predviđena sredstva, koja je predložio bivši načelnik, neće biti dostatna za sve božićnice.

Prema njezinim riječima, vijećnici SDP-a, uz potporu vijećnika Mislava Lukše i Miroslava Hlada, bili su protiv tog prijedloga te su podržali amandman vijećnika SDP-a Ive Ćosića, kojim su ta sredstva izbačena iz rebalansa.

Iako ističe da nije imala mogućnost utjecati na konačnu odluku, Haleuš se ispričala građanima koji su ostali bez božićnice.

"Poručujem im da ću pokušati pronaći način da unutar svojih ovlasti osiguram sredstva kako bi svi dobili božićnicu koja im pripada. Napravit ćemo preraspodjelu sredstava i isplatiti preostale božićnice" poručila je HDZ-ova načelnica.