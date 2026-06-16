Prizori iz Cavtata koji se rijetko viđaju: Pogledajte kako su izvukli masivnu grobnicu iz rimskog doba

Arheolozi u Cavtatu došli su do senzacionalnog otkrića kakvo se u Hrvatskoj iznimno rijetko viđa. Riječ je o kasnoantičkom kamenom sarkofagu koji je pronađen u svom izvornom, potpuno zabrtvljenom položaju. Nalazio se na dubini od tri metra, a pronađen je tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Zorina 8.

"Istraživanjima, koja su proveli Muzeji i galerije Konavala, evidentirani su brojni ukopi različitih tipova, među kojima se posebno ističe kameni sarkofag salonitanskog tipa, okvirno datiran između 4. i 6. stoljeća.

Otkriće u Cavtatu Foto: Facebook

Posebnu vrijednost nalaza predstavlja činjenica da je sarkofag pronađen u izvornom položaju, kao zatvorena i netaknuta grobna cjelina sa sačuvanim vapnenim vezivom između pokrova i sanduka. Takvi su nalazi iznimno rijetki u hrvatskom arheološkom kontekstu.

Sarkofag, težak približno pet tona, otkriven je na dubini od oko tri metra. U njegovoj unutrašnjosti evidentiran je primarni ukop jednog pokojnika. Iako su skeletni ostaci bili slabo očuvani, pronađeni organski i drugi depoziti bit će predmet daljnjih laboratorijskih analiza.

Otkriće u Cavtatu Foto: Facebook

Istraživanja je vodila Helena Puhara, a stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala i Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzej Dubrovačkih muzeja. U istraživanjima su sudjelovali i Lukša Klaić, Ivo Letunić, Ana Požar Piplica, Karmen Rihter te tvrtka Arheo Plan.

U dokumentiranju i istraživanju sarkofaga sudjelovali su geodet Miljenko Žabčić, antropolog dr. Mario Novak, restauratori-konzervatori Sandra Lucić Vujičić, Sara Šimetić i Mihael Golubić te fotograf Ljubo Gamulin iz Hrvatskog restauratorskog zavoda. Ana Požar Piplica provela je uklanjanje vezivne žbuke između pokrova i sanduka sarkofaga te uzorkovanje materijala za predstojeće laboratorijske analize.

Među najzahtjevnijim segmentima istraživanja bila je operacija podizanja pokrova, izvlačenja sarkofaga i njegova premještanja na novu lokaciju. Zahvat je vodio restaurator Siniša Bizjak uz suradnju kipara Tomislava Šalova, dok su u njegovoj provedbi sudjelovali i Luko Piplica te Andrija Piplica uz veliku pomoć svih koji su se u tom trenutku zatekli na lokaciji.

Otkriće u Cavtatu Foto: Facebook

Po završetku istraživanja sarkofag je postavljen na javno dostupnu lokaciju, na križanju staza prema Mauzoleju obitelji Račić i groblju sv. Roka te stubišta prema kupalištu Ključice, gdje će stanovnicima i posjetiteljima svjedočiti o bogatoj antičkoj prošlosti Cavtata.

Zahvaljujemo Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, koje je osiguralo interventna sredstva za istraživanje, zaštitu nalaza i izmještanje sarkofaga na novu lokaciju, kao i Općini Konavle na podršci tijekom provedbe projekta.

Otkriće u Cavtatu Foto: Facebook

Posebnu zahvalnost upućujemo Marti Perkić i Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku te obitelji Banović, vlasnicima zemljišta i investitorima zaštitnih arheoloških istraživanja, na strpljenju, suradnji i tehničkoj pomoći tijekom provedbe svih istraživačkih aktivnosti", napisali su u svojoj objavi Muzeji i galerije Konavle.