Užas u Dalmaciji: Muškarci na ulici pretukli 21-godišnjaka, s teškim ozljedama završio u bolnici

Mladić (21) je teško ozlijeđen u fizičkom napadu koji se dogodio u utorak navečer u Zadru.

Kako je potvrdila PU zadarska, zaprimili su dojavu da je na gradskom predjelu Poluotok nekoliko zasad nepoznatih muškaraca fizički napalo 21-godišnjaka.

Ozlijeđenom mladiću pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede.

Odmah nakon dojave policija je započela s istragom. U službenim prostorijama policije trenutačno se nalazi jedan muškarac koji se povezuje s napadom na mladića.

Policija protiv nepoznatih počinitelja podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelje.