Drama u Domu zdravlja! Agresivni muškarac napao djelatnicu, a zatim je nastao kaos

U srijedu oko 13 sati odvijala se prava drama u Domu zdravlja u Gajnicama.

Muškarac (44) upao je u Dom zdravlja u Ulici Mahatme Gandhija te je, očito nezadovoljan uslugom, počeo vrijeđati 54-godišnju zaposlenicu, a zatim ju je i fizički napao kako bi je spriječio u obavljanju djelatnosti.

Nakon napada se udaljio.

Iste večeri policijski službenici su ga pronašli na adresi stanovanja, no muškarac je pružao otpor te su ga policajci bili prisiljeni svladati uz uporabu tjelesne snage i sredstava za vezivanje.

Uhićen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, javlja policija.