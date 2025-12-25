Djed Božićnjak uhićen u Haifi

Izraelska policija uhitila je palestinskog muškarca odjevenog kao Djed Božićnjak tijekom božićne proslave u četvrti Wadi Nisnas u Haifi, piše The Guardian.

Incident se dogodio na javnoj božićnoj zabavi koju je organizirala lokalna palestinska zajednica, a snimke uhićenja brzo su se proširile društvenim mrežama.

Policija je tijekom intervencije privela ukupno tri osobe – muškarca u kostimu Djeda Božićnjaka, DJ-a koji je puštao glazbu te uličnog prodavača. Zaplijenili su i dio razglasa te prekinuli proslavu kojoj su prisustvovale obitelji i djeca. Snimka uhićenja brzo se proširila na društvenim mrežama.

Last night, Israeli police raided Christmas celebrations in Haifa, assaulting attendees which included individuals dressed as Santa Clause and arrested several Palestinian Christians. pic.twitter.com/vtXeARi6x7 — Mr. Lou Rage (@mrlourage) December 24, 2025

Izraelska policija tvrdi da je muškarac odjeven kao Djed Božićnjak pružao otpor uhićenju i napao policajca, što su organizatori događanja i predstavnici palestinskih organizacija za ljudska prava odbacili. Oni navode da je riječ o mirnoj proslavi te da je policijska intervencija bila nepotrebna i neprimjerena, osobito tijekom vjerskog blagdana.

Organizacije koje zastupaju prava palestinskih građana Izraela poručile su da je riječ o još jednom primjeru ograničavanja javnih okupljanja i kulturnih događanja palestinske zajednice. Upozoravaju da ovakvi postupci dodatno produbljuju nepovjerenje i napetosti.

Privedene osobe puštene su na slobodu sljedećeg dana, a moguće su i daljnje pravne radnje. Incident se dogodio u vrijeme povećanih sigurnosnih mjera i osjetljivih odnosa u regiji, dok su božićne proslave palestinskih kršćana ove godine bile obilježene posebnim oprezom.