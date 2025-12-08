Muškarac teško ozlijedio maloljetnicu, istraga je u tijeku

U obiteljskoj kući na području Vrbovca 47-godišnji je muškarac u nedjelju popodne fizički napao i teško ozlijedio maloljetnu članicu obitelji nakon čega je uhićen i priveden, priopćila je policija.

Ozlijeđenoj maloljetnici liječnička je pomoć pružena na hitnom medicinskom prijemu u Vrbovcu, gdje su joj utvrđene teške ozljede.

Osumnjičeni 47-godišnjak uhićen je i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Zagrebačka policija nije mogla iznositi više informacija jer je istraživanje u tijeku.