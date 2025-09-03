Noć strave pod istragom! Iznio šokantne optužbe protiv trojice policajaca: "Bio sam potpuno bespomoćan"

Policija i tužiteljstvo Zapadnohercegovačke županije u BiH potvrdili su da istražuju prijavu Zdravka Ivankovića koji tvrdi da su mu trojica policajaca nezakonito upala u kuću u Ljubuškom, gdje su ga napali i uhitili, a potom odveli u postaju i navodno nastavili zlostavljati.

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke (MUP ŽZH) izvijestila je da je zaprimila prijavu protiv trojice policajaca iz Ljubuškog zbog više kaznenih djela.

U priopćenju MUP navodi da se "u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica poduzimaju sve potrebne mjere i radnje" te da će javnost biti pravovremeno obaviještena o svim utvrđenim okolnostima.

U postupanje je, kažu, uključen i policijski odjel za profesionalne standarde.

Kaznenu prijavu podnijela je odvjetnica Lejla Babić u ime Zdravka Ivankovića iz Splita, a Županijsko tužiteljstvo u Širokom Brijegu potvrdilo je Hini da je predmet zaprimljen 2. rujna i da je u fazi prijave, što znači da je u tijeku provjera navoda kako bi se utvrdila vjerodostojnost i eventualno postojanje osnove sumnje za kaznena djela.

Tužiteljstvo ističe da u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija jer se predmet nalazi u početnoj fazi, no dodaju da će "javnost prve konkretne odluke ili informacije moći očekivati nakon što se provjere svi navodi iz prijave".

Napominju i da dežurni tužitelj nije bio obaviješten o navodnom događaju u noći s 14. na 15. kolovoza, kada se prema prijavi incident dogodio.

Kako je Hina već izvijestila, Ivanković je u prijavi naveo da su mu trojica policajaca, koje je identificirao kao Antu Primorca, Dragu Petrovića i Željka Ereša, te noći bez naloga i najave upali u kuću u Ljubuškom, fizički ga napali, lišili slobode i odveli u policijsku postaju, gdje je, prema njegovim tvrdnjama, nastavljeno zlostavljanje.

Tijekom incidenta, tvrdi Ivanković, pretrpio je teške tjelesne ozljede, a sve je, kako navodi, bilo usmjereno na to da ga se prisili da prizna posjedovanje oružja što negira.

Navodno mu je jedan od policajaca čak pokušao podmetnuti nož, a tijekom cijelog postupanja nisu mu vraćeni svi osobni predmeti ni novac.

Nakon noći provedene u pritvoru bez vode i lijekova, Ivanković je pušten te je zbog ozbiljnosti ozljeda prevezen iz Doma zdravlja Ljubuški u bolnicu u Mostaru, a potom i u splitski KBC, gdje se još nalazi na liječenju.

Uz kaznenu prijavu odvjetnica Babić je priložila i medicinsku dokumentaciju koja, kako tvrdi, potkrepljuje Ivankovićeve navode o fizičkom zlostavljanju.

Ivanković je ovako opisao brutalno premlaćivanje. "Oborili su me na tlo, jedan mi je udarao glavom o pod, a drugi su me udarali rukama i nogama po cijelom tijelu, prijetili mi i psovali. Bio sam potpuno bespomoćan. Jedan od njih mi je čak gazio vrat."

Ivanković je, tvrdi, potom vučen po tlu do policijskog vozila, gdje je navodno ponovno pretučen.