"Jedan mi je udarao glavom o pod, drugi gazio vrat": Splićanin prijavio policajce da su mu upali u kuću i premlatili ga

Splićanin Zdravko Ivanković podnio je, putem odvjetnice, kaznenu prijavu protiv trojice policajaca iz Ljubuškog koje tereti da su mu u noći na 15. kolovoza nezakonito upali u kuću u Hercegovini, bez razloga ga uhitili, brutalno pretukli i pokušali prisiliti da prizna nešto što nije učinio.

Ivanković kaže da je nešto iza ponoći sjedio ispred svoje kuće u Ljubuškom kada je začuo snažno udaranje po metalnim ulaznim vratima. "U početku sam mislio da su to prolaznici, bilo je puno ljudi jer je bila Velika Gospa", izjavio je. "Zatim sam čuo muški glas kako govori da sam prijavljen zbog glasne muzike. Odgovorio sam da glazba nije ni svirala već dva sata".

Premlaćivanja

U tom trenutku, tvrdi, nije mogao pretpostaviti da je riječ o policiji. "Nitko se nije predstavio niti mi je objašnjen razlog dolaska. Ubrzo sam vidio trojicu muškaraca kako trče prema kući, preskočili su zid mog dvorišta i fizički me napali", navodi.

Kaznenom prijavom tereti trojicu policajaca - Antu Primorca, Dragu Petrovića i Željka Ereša - za teške tjelesne ozljede, protupravno lišenje slobode, iznuđivanje iskaza, zlostavljanje u službi, narušavanje nepovredivosti doma, krađu te zloupotrebu položaja ili ovlasti.

Ivanković tvrdi da je, nakon ulaska policajaca u njegovo dvorište, uslijedilo brutalno premlaćivanje. "Oborili su me na tlo, jedan mi je udarao glavom o pod, a drugi su me udarali rukama i nogama po cijelom tijelu, prijetili mi i psovali. Bio sam potpuno bespomoćan. Jedan od njih mi je čak gazio vrat".

Prema tvrdnjama odvjetnice Lejle Babić, Ivanković je potom vučen po tlu do policijskog vozila, gdje je navodno ponovno pretučen, a zatim odveden u postaju u Ljubuškom.

U policijskoj postaji u Ljubuškom, kako stoji u prijavi, Ivanković je ponovno bio izložen fizičkom i verbalnom zlostavljanju, a kako se tvrdi, od njega se pokušalo iznuditi priznanje da je posjedovao oružje i pucao na policajce.

Noć u pritvoru

U prijavi se navodi da je jedan od policajaca iz džepa izvadio nož koji je htio predstaviti kao Ivankovićev. Odvjetnica navodi da su policajci Ivankoviću oduzeli osobne predmete, uključujući novac, ali da pritom nisu sačinili zapisnik o oduzimanju niti su mu vraćeni svi predmeti. Navodno je od ukupno 579 eura i dodatnog iznosa u konvertibilnim markama, Ivankoviću vraćen samo dio novca.

Ivanković je, tvrdi se, noć proveo u pritvoru bez pristupa vodi i lijekovima, a sljedeće jutro pušten je nakon što je novi voditelj smjene procijenio da mu je zdravstveno stanje narušeno.

Nakon pregleda u Domu zdravlja Ljubuški, zbog ozbiljnosti povreda upućen je na daljnje pretrage u Mostar, a potom i u splitski KBC, gdje se i dalje nalazi na liječenju.

Uz kaznenu prijavu, odvjetnica je dostavila i medicinsku dokumentaciju kojom potkrjepljuje tvrdnje o zadobivenim tjelesnim povredama, među kojima su hematomi, posjekotine, podljevi te povrede glave, nogu i kukova.

Iz MUP-a Zapadnohercegovačke županije zasad se nisu oglasili o ovom slučaju.