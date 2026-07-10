Možete nas ne voljeti i možemo biti za sve krivi, ali...

Dragi čitatelju,



razotkrili smo 179 afera i strpali 54 ministra u zatvor. Ne, to nismo mi.



Prvi smo objavili vijest da je onaj umro, a poslije smo stvarno brzo uspjeli to demantirati jer je bila fejk vijest. Ne, to nismo mi.



Mi smo najčitaniji i najbrži, najpametniji i najljepši i imamo najviše novinara. E, pa nismo ni to.

Tko smo zapravo mi?

Mi smo jedan od najčitanijih portala s vrlo velikim utjecajem. Mi smo odgovorni novinari, a naše su informacije pouzdane, provjerene i točne. Nas ne bi bilo bez vas, bez naših čitatelja koji su godinama tu. Zato smo i mi tu za vas.

Kad imate neki problem, kad institucije zakažu, kad sa susjedom ne možete na zelenu granu, stižemo mi. Nismo svemogući i nemamo čarobni štapić, ali zbog vas i za vas okrenut ćemo nebo i zemlju i pokušati vam pomoći.

Tko smo mi?

Mi smo npr. Saša Vejnović, naš najstariji i najiskusniji (a opet mlad) novinar i urednik koji svakoj temi pristupa kao da je najvažnija na svijetu, kao da će svaki čovjek pročitati svako slovo. Neke je tekstove toliko detaljno pripremao da ih nikad nije ni dovršio, ali niz je onih koji su toliko dobri da smo ponosni na njega i njih. Tu svakako vrijedi izdvojiti serijal tekstova o Romima, za koji je naš Sale dobio godišnju nagradu HND-a.

Mi smo i Nevenka Cuglin, dugogodišnja novinarka i urednica koja nam pali i gasi svjetla po redakciji, pali i gasi grijanje i hlađenje. Nevenka prati tržište nekretnina, a kad napiše, na primjer, tekst o rijetkim bolestima, onda morate brisati suze.

Mi smo i Ana Lonjak i Vanja Stanojević, koje su glavne i odgovorne za našu rubriku Imaš pravo, ostvari ga. Proučavaju zakone i odredbe kako bi vam objasnile na što imate pravo, a država se nije potrudila to vam objasniti.

Mi smo i Dubravka Jerković Berović, kojoj ne može promaknuti ni najmanji detalj, kao ni Vijesti Nove TV u 14 sati. Mi smo i Maja Tisaj, koja gospodarstvo ima u malom prstu (zato i sjedi pored redakcije Forbesa), i Ivan Halar, koji zna gdje je koji skriveni gumb u automobilu, a te informacije rado dijeli s čitateljima.

Mi smo i Andreja Žapčić, koja ne priča puno, ali puno piše i kad čitate tekst u kojem je napisano doista sve, onda znate da je ona autorica. I Branimir Vorša, za kojeg ne možemo reći da ne priča puno, ali možemo da puno piše o znanosti i tehnologiji.

Mi smo i Domagoj Zovak, koji je za posao legao u mrtvački sanduk, Rosana Stojmenović, koja ne pristaje na nepravde i rado ih ispravlja, i Ivana Buljan, koja ove godine ima tako puno vjenčanja da se čudim što uopće može raditi vikendima. Mi smo i Vanja Moskaljov, iskusni urednik i novinar koji se tek pridružio našoj redakciji, ali već odavno znamo da mu je vojska u malom prstu.

Mi smo i naše mlade Karla Čičak, Josipa Mandurić i Sara Kremzir, koje još uče od nas starijih, ali i podsjećaju nas starije na sve što smo zaboravili.

Mi smo i naše lektorice Anđelka Aščić i Ana Petković, koje su zaslužne da nšai tkestovi ne izgledajuđ ovko s puuno gršeka.

Mi smo i naši cutteri, koji režu videa, i ekipa s društvenih mreža, koja sve što radimo za portal plasira i na te kanale.

Mi smo i naš direktor Domagoj Repač. Ma njega vam ne mogu ni opisati koliko je fin.

Nije lako biti novinar

Nije lako danas biti novinar. Svatko tko ima mobitel misli da može raditi taj posao, napiše nešto i voilà – tekst. Ono što nas novinare razlikuje od ljudi koji, eto, napišu tekst i kažu što misle o nečemu za što su čuli da se dogodilo jest to što mi informacije provjeravamo. Mi ih stavljamo u kontekst i objašnjavamo i pišemo istinu, a ne ono što je tetkina ujna čula od susjedine prijateljice koja je bila kod frizerke. Ne ono što mislimo da se dogodilo i da će biti niti ono što bi čitatelji voljeli vidjeti.

Mi smo za sve krivi

Nije lako danas biti novinar. Kad kažemo da negdje neće biti vode zbog radova, mi smo krivi. Kad otkrijemo da je ministar nešto ukrao, mi smo krivi. Kad napišemo da je sve poskupjelo, mi smo krivi. Jedan od omiljenih sportova danas je zvati novinare dnovinarima, pisati po bespućima interneta da nas plaća HDZ, da nas plaća SDP ili uvijek popularni Soros.

Nema veze. Što se mene tiče, ne morate nas voljeti, ali mi ćemo i dalje savjesno i odgovorno obavljati svoj posao. I to zbog vas.

Što se mene tiče, unatoč svemu, ovo je jedan od najljepših poslova na svijetu.

20. rođendan portala

Naš portal danas slavi okrugli rođendan, a kao glavna urednica newsa ne mogu biti ponosnija na tim koji svakog dana živi ovaj posao. Iza svakog naslova, izvanredne vijesti i ekskluzivne priče u proteklih 20 godina stoje ljudi – naši novinari i urednici koji ne znaju za radno vrijeme kada je u pitanju istina.

Hvala vam što nas pratite, kritizirate, hvalite i birate kao svoj izvor informacija već dva desetljeća. Najbolje priče tek slijede!

