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20 nam je godina tek

Možete nas ne voljeti i možemo biti za sve krivi, ali...

PišeLana Ružičić, 10. srpnja 2026. @ 07:37 komentari
DNEVNIK.hr
DNEVNIK.hr Foto: DNEVNIK.hr
DNEVNIK.hr slavi veliki 20. rođendan. Mladi smo, taman smo se uozbiljili i sad smo spremni na sve. Možete nas ne voljeti, ali mi ćemo i dalje biti tu za vas…
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