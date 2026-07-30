Identificiran projektil koji je pao u Poljskoj, ministar upozorio: "Samo njihovo strateško zrakoplovstvo to ima"

Ruski krstareći projektil pao je na poljski teritorij tijekom masovnog noćnog udara na Ukrajinu. Poljske vlasti i NATO saveznici potvrdili su da se radi o jednom od najozbiljnijih narušavanja zračnog prostora članice Saveza od početka rata, a europski čelnici oštro su osudili napad.

Prema informacijama poljskog ministarstva obrane, najvjerojatnije je riječ o ruskom krstarećem projektilu Kh-101. Projektil je pao na nenaseljeno područje u blizini mjesta Tarnawa Kolonia nedaleko od Lublina, pri čemu nije bilo ozlijeđenih niti materijalne štete.

Inspektor poljskog ratnog zrakoplovstva, general-bojnici Ireneusz Nowak, otkrio je da je Rusija tijekom noći ispalila više od 20 projektila Kh-101 prema Ukrajini, a dva su prepoznata kao izravna prijetnja poljskom teritoriju. Poljski lovac F-16 podignut je po hitnom postupku kako bi pratio projektil te je iz zraka svjedočio trenutku njegova pada.

Tusk: "Nije slučajnost", Sikorski upozorava na ruske dezinformacije

Poljski premijer Donald Tusk, koji je sazvao hitan sastanak s vojnim i civilnim vrhom, potvrdio je pad rakete te istaknuo kako se incident dogodio svega nekoliko sati nakon njegova susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Zelenski me upozorio da imaju precizne informacije o nadolazećem masovnom napadu Rusije. Ovo je neobična koincidencija", izjavio je Tusk, dodavši da je Poljska bila spremna srušiti projektil da je nastavio let dublje u teritorij.

Šef poljske diplomacije Radosław Sikorski odmah je reagirao na društvenim mrežama kako bi preduhitrio potencijalnu kampanju dezinformacija iz Moskve: "Projektile Kh-101 koristi isključivo rusko strateško zrakoplovstvo."

Ukrajina je već zatražila priključivanje poljskoj istrazi na terenu kako bi se detaljno identificirao objekt i analiziralo mjesto pada.

Oštra reakcija Zapada: "Riječ je o našoj zajedničkoj sigurnosti"

Incident je izazvao val osuda među europskim čelnicima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz najstrože osuđuje napade na Ukrajinu i narušavanje poljskog zračnog prostora.

"Naša podrška Ukrajini i našim saveznicima neće pokleknuti. Ovo je pitanje naše zajedničke sigurnosti", naglasio je Macron.

Predsjednik Europskog vijeća António Costa istaknuo je kako ovaj događaj iznova dokazuje da ruska agresija predstavlja prijetnju sigurnosti cijele Europe te najavio dodatno jačanje ukrajinske protuzračne obrane, pše Guardian.

Analitičari upozoravaju da je ovo jedan od najozbiljnijih incidenata u zračnom prostoru jedne članice NATO-a od početka invazije 2022. godine, nakon što su ranije zabilježeni padovi dronova u Rumunjskoj te slučaj zalutalog ukrajinskog projektila protuzračne obrane krajem 2022. u Poljskoj.