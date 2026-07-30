Vlada donijela važnu odluku vezanu uz masovnu grobnicu u Vukovaru

Vlada je na sjednici donijela odluku o nastavku provedbe dodatnih aktivnosti terenskih istraživanja na lokaciji odlagališta "Petrovačka dola" u Vukovaru s obzirom na mogućnost da se posmrtni ostaci žrtava Domovinskog rata nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta.

"U cilju stvaranja preduvjeta za nastavak istraživanja, Ministarstvo zaštite okoliša izradilo je prijedlog odluke o uklanjanju građevina na ulazno-izlaznoj zoni kako bi Ministarstvo hrvatskih branitelja moglo nastaviti terenska istraživanja u traganju za nestalim osobama", izvijestio je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na sjednici Vlade u četvrtak.

Osim uklanjanja ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta, potrebna je i izgradnja nove ulazno-izlazne zone pa će za te troškove Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati dodatna sredstva u ukupnom iznosu najviše do 1.146.250 eura s PDV-om.

"Lokalitet Petrovačka dola najzahtjevnija je lokacija bez presedana u povijesti traganja za nestalim osobama iz Domovinskog rata. Posebno je izazovna jer je služila kao aktivno odlagalište otpada za Vukovar i širu okolicu", napomenuo je Medved.

Naveo je kako se istraživanja na toj lokaciji kontinuirano provode više od četiri godine, što je rezultiralo pronalaskom i identifikacijom 38 osoba. Do sada je uklonjeno oko 180.000 kubika otpada, uključujući i znatne količine azbesta.

"S obzirom na zahtjevnost lokacije, Vlada je do sada donijela više odluka, a polazište u donošenju svih odluka jest da Petrovačka dola nije više odlagalište otpada, nego masovna grobnica iz Domovinskog rata, odnosno mjesto prikrivanja zločina", poručio je Medved.

Republika Hrvatska, 35. godinu od početka oružane velikosrpske agresije, traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa, od kojih 446 osoba nestalih na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno 320 u gradu Vukovaru. Pitanje nestalih osoba stoga je najdugotrajnija posljedica te najsloženije humanitarno, političko i etičko pitanje posljedica oružane velikosrpske agresije na RH, istaknuto je u obrazloženju odluke.

Na temelju nalaza obrade posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNK, u dosadašnjem tijeku procesa, završno su identificirani posmrtni ostaci 38 osoba, hrvatskih branitelja i civila, većinom nasilno odvedenih u jesen 1991. na području Vukovara.

Analizom konfiguracije masovne grobnice i konteksta stradanja identificiranih žrtava, utvrđeno je kako se radi o najmanje jednom, a moguće i više, premještanja posmrtnih ostataka žrtava s više različitih primarnih lokacija, pa je Petrovačka dola sekundarna, a moguće i tercijarna grobnica.

U ovom trenutku nije moguće predvidjeti završetak istraživanja, navedeno je, ali pretpostavka je kako će trajati još izvjesno vrijeme, tim više što recentne informacije prikupljene putem međuresorne suradnje, upućuju na mogućnost da se posmrtni ostaci nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta odlagališta "Petrovačka dola".