Razotkrivena tajna Amazonije: Ispod nepreglednih krošnji i prašume kriju se ostaci misteriozne civilizacije koje je samo – nestala

Današnja Amazonska prašuma smatra se jednim od najočuvanijih divljih područja na Zemlji, no prije gotovo dvije tisuće godina njezin je jugozapad izgledao posve drukčije, pokazalo je najnovije istraživanje.

Novo snimanje iz zraka lidarom upućuje na to da je drevna civilizacija Aquiry, koja je na jugozapadu Amazonije postojala približno od 600. godine prije Krista do 850. godine, možda izgradila između 24.000 i 30.000 zemljanih građevina, na području velikom do 183.000 kvadratnih kilometara. Znanstvenici procjenjuju da je oko 200. godine ondje živjelo između 1,2 i tri milijuna ljudi.

Aquiry nisu činili jedinstveno carstvo. Čini se da je bila riječ o mreži zajednica povezanih zajedničkim običajima, drevnim cestama i monumentalnim geometrijskim lokalitetima. Budući da nisu ostavili pisane zapise, a njihove drvene nastambe odavno su nestale, arheolozi ih poznaju ponajprije po jarcima, čistinama i ravnim cestama sačuvanima pod amazonskom prašumom.

Iznenađenje za znanstvenike

Autori navedenog istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Nature, iz zrakoplova su snimili duge pravce, od kojih je svaki bio dug približno 450 kilometara, na ukupno 4497 kvadratnih kilometara prašume. Laserski impulsi prolazili su kroz procjepe među krošnjama i odbijali se od tla, što je omogućilo izradu karata građevina skrivenih pod raslinjem bez zadiranja u prašumu.

Istraživanjem su utvrđene 432 zemljane građevine, od kojih je 396 dotad bilo nepoznato.

"Najviše nas je iznenadio iznimno velik broj geoglifa i drugih zemljanih građevina pronađenih na području koje čini manje od tri posto šire Amazonije", rekao je za za Science Alert arheoantropolog Martti Pärssinen sa Sveučilišta u Helsinkiju i jedan od autora navedene studije.

Povezivanjem novih rezultata s prijašnjim istraživanjima dobivena je znatno veća procjena za cijelo područje. Pärssinen je rekao da nalazi upućuju na to da su i drugi dijelovi Amazonije možda bili gušće naseljeni te da su ljudi ondje znatno intenzivnije mijenjali i iskorištavali krajolik nego što se to prije smatralo.

Najvažnije pitanje – zašto su nestali?

Oko 200. godine na tom su području možda postojale naseljene čistine, polja kukuruza, manioke, tikava i pamuka te velike drvene duge kuće. Široke i uske ceste povezivale su geometrijski oblikovana središta u kojima su se održavali obredi, politička okupljanja, glazbene i plesne priredbe te sportska natjecanja. U obližnjim šumama vjerojatno su rasle voćke i stabla orašastih plodova koja su stanovnici njegovali tijekom mnogih naraštaja, navode autori istraživanja.

Nakon nestanka civilizacije Aquiry oko 850. godine raslinje je prekrilo većinu njihovih građevina. Međutim, razlog propasti te civilizacije i dalje nije poznat. Pärssinen je istaknuo da je jedno od ključnih pitanja koje treba istražiti – što se na tom području događalo između približno 850. i 1000. godine?