FOTOGALERIJA Ročnici doživjeli jedinstveno iskustvo: "Ne trebate se bojati"

Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) sudjelovali su u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), priopćilo je u subotu Ministarstvo obrane (MORH).

Obuka ročnika značajno je obogaćena potporom HRZ-a čijim je helikopterima Mi-171Sh provedeno prebacivanje dijela snaga na izdvojene lokacije, navodi MORH.

A u kulminaciji obuke, stoji u priopćenju, kroz taktičko 36-satno uvježbavanje, ročnici su imali priliku sintetizirati i praktično primijeniti naučene taktike, tehnike i postupke streljačke specijalnosti u sastavu tima odnosno desetine u terenskim uvjetima.

MORH prenosi i dojmove trojice ročnika nakon vježbe u kojima oni ističu zadovoljstvo uvjetima u vojarni, kao i obukom, a posebno jedinstven osjećaj leta helikopterom, uz poruku budućim ročnicima da se ne boje TVO-a.

Tako ročnik Ivan Bekavac posebno izdvaja taktičke radnje i vojnu obuku na terenu, gdje, naglasio je, sva teorija u praksi dolazi do izražaja, a osjećaj leta helikopterom mu je "izvanredan, jedno unikatno iskustvo".

Slično na TVO gleda i ročnik Marijan Budimir koji, uz dobre uvjete u vojarni i let helikopterom, kao najzanimljiviji dio obuke izdvaja gađanje iz automatske puške VHS-1 i hrvatskog samokresa HS2000, a budućim je ročnicima poručio da se "ne trebaju bojati“.

Ročnik Tomislav Denoble kaže da ga se najviše dojmila taktička obuka, kretanje i funkcioniranje kao skupina, te i on budućim ročnicima poručio da ne trebaju imati strah od obuke.

