VIDEO Budući marinci uvježbavaju zračni desant: MORH objavio detalje

Budući pripadnici Satnije mornaričkog desantnog pješaštva prolaze kroz integracijsku obuku koja se provodi na više lokacija, u sklopu koje uvježbavaju zračni desant kako bi ovladavli svim potrebnim vještinama, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo obrane.

Program obuke obuhvaća usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, zatim komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.

Budući marinci na uvježbavanju zračnog desanta Foto: MORH

Obuka se održava u vojarnama ''116. brigada HV-a'' u Pločama i ''Knez Trpimir'' u Divuljama, zatim na vojnom poligonu ''Josip Markić'' u Kninu te na vojnoj lokaciji ''Privala'' na Korčuli. Cilj je, napominju iz Ministarstva, omogućiti polaznicima ovladavanje svim vještinama potrebnim za obavljanje zadaća pripadnika mornaričkog desantnog pješaštva.

Na završnoj vježbi sljedećeg tjedna polaznici obuke demonstrirat će stečena znanja i sposobnosti.

''Obuka je pri kraju i polaznici nestrpljivo čekaju završnu vježbu. Iskreno očekujem da će sve proći u najboljem redu i da će svi polaznici posljednjeg dana obuke dobiti beretke od veterana, odnosno pripadnika ratne 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva i tako postati pripadnicima Satnije mornaričkog desantnog pješaštva'', rekao je obučavatelj polaznika, narednik Josip Grbavac.

Satnija mornaričkog desantnog pješaštva postrojba je iz sastava Hrvatske ratne mornarice utemeljena 2018. godine. Njezina je misija dostizanje pune operativne sposobnosti za ograničena desantna djelovanja, presretanje sumnjivih brodova na moru, zaštita ključne infrastrukture, traganje i spašavanje te potpora civilnim institucijama.