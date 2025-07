Za morski dio sutrašnjeg spektakla u splitskom akvatoriju već se danima uvježbava Hrvatska ratna mornarica. Sudjelovat će trinaest plovila s više od dvjesto članova posade.

Raketne topovnjače, minopolagač, desantni brodovi i gumene brodice, svi oni posložit će se u moru ispred Šolte u plovni postroj.

"Zahtjevno je. U prvom redu more je poseban medij i samo kretanje brodova kroz more, svi brodovi imaju različite manevarske sposobnosti i to treba uskladiti", rekao je zapovjednik mimoplova kapetan fregate Srđan Bilić.

Iza stroge vojničke stege, mimoplov je za više od dvjesto članova posade ipak i dan prepun emocija. Ovom mladom poručniku otac je sudjelovao u obrani domovine.

"Ponosan je iako on to nekako verbalno ne govori, ali je stvarno ponosan. On to vidi možda na jedan kompletno drugi način nego što ja, ali stvarno, ne znam kako bi to opisao. Sretan je", rekao je poručnik korvete Luka Kirac, zapovjednik zapovjedno-oružnog brodskog odreda.

Uživo iz Splita javio se reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan koji je razgovarao s poručnikom korvete Matejem Crnjakom, zamjenikom zapovjednika OOB ''Umag''.

"Iznimna je čast dati priznanje našim braniteljima i biti dio naroda, približiti im se", rekao je Crnjak.

Otkrio je i kako će građani moći pratiti mimoplov.

"Teško će moći uživo pratiti, eventualno ako se netko nađe na moru u tom trenutku. Ali će se na televiziji moći vidjeti uživo pratiti cijeli mimoplov", kazao je.

Kazao je i kako mimoplov neće blokirati trajektne linije koje pristaju u Split ili koje iz njega izlaze.

Više detalja o tome kako će članovi hrvatske mornarice doživjeti mimoplov pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.