Ovo je top 20 najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj: Prvo mjesto već 16. godina zaredom odnosi titulu

Najpoželjniji poslodavac za 2025. u Hrvatskoj je dm-drogeria markt koja je tu titulu osvojila 16. godinu za redom, izvijestili su u četvrtak iz tvrtke Alma Career Croatia, poznate po brendu MojPosao.

Drugo mjesto zauzela je Müller trgovina Zagreb, a treće Rimac grupa. Pokazali su to rezultati istraživanja Poslodavac prvog izbora kojeg provodi Alma Career Croatia. Istraživanje se temelji isključivo na percepciji ispitanika i njihovom slobodnom izboru, a nazivi tvrtki nisu unaprijed ponuđeni, već ih ispitanici sami navode. U istraživanju provedenom tijekom 2025. godine sudjelovalo je 27.000 ispitanika.

Na četvrtom mjestu liste Top 20 poslodavaca prvog izbora je Lidl Hrvatska, slijede Atlantic Grupa, HEP, Infobip, Ina, Končar, Pliva Hrvatska, Bipa, Google Hrvatska, Kaufland Hrvatska, Valamar Rivirea, Coca-Cola HBC Hrvatska, Zagrebački holding, HT, A1 Hrvatska, Ericsson Nikola Tesla te Jadran - galenski laboratorij.

Od značajnijih pomaka na listi, Končar je, kako se navodi, skočio s prošlogodišnjeg 20. na 9. mjesto, Atlantic Grupa s 10. na 5. poziciju, a Valamar s 18. na 14. mjesto poretka.

Zagrebački holding jedina je nova tvrtka na listi u odnosu na lani, dok je s popisa ispala tvrtka Microsoft Hrvatska.

Važne beneficije

Kako bi doznali koje su to "male tajne" koje izdvajaju najpoželjnije poslodavce, ispitanici su trebali odabrati tri faktora koja, prema njihovu mišljenju, takva tvrtka mora imati.

Nakon nekoliko godina u kojima su dobri međuljudski odnosi držali vrh liste, u 2025. godini na prvo mjesto ponovno se vratila sigurnost radnog mjesta. Odmah iza nje nalaze se dobri međuljudski odnosi i pozitivna radna atmosfera, dok je na trećem mjestu mogućnost napredovanja i učenja.

Slijede dobar odnos nadređenih prema zaposlenicima, ravnoteža privatnog i poslovnog života, reputacija tvrtke i drugi elementi koji zajedno grade sliku poželjnog radnog okruženja, navodi se u priopćenju.

Kao najpoželjnije beneficije ispitanici su izdvojili bonuse za izvanredna postignuća, fleksibilno radno vrijeme i naknadu za putne troškove.

Visoko su rangirane i edukacije, dodatni dani godišnjeg odmora, plaćene zdravstvene usluge iznad osnovnog paketa te besplatan obrok, piće i voće na radnom mjestu.

S druge strane, među najmanje važnim beneficijama ispitanici navode bonus za preporuke, vikend druženja u organizaciji tvrtke te subvencioniranje kulturnih ili sportskih aktivnosti.

Istraživanje je pokazalo i kako trećina ljudi (32 posto) informacije o radu u pojedinoj tvrtki dobiva kroz razgovore sa sadašnjim ili bivšim zaposlenicima. Društvene mreže izvor su informacija za 19 posto ljudi, web stranice za 18 posto, dok se 13 posto oslanja na portale za oglašavanje radnih mjesta.

Gotovo polovina ispitanika (49 posto) često razmišlja o promjeni poslodavca, dok 37 posto o tome razmišlja povremeno. Tek 14 posto ispitanika je istaknulo da uopće ne razmišljaju o promjeni posla.

Međutim, razlika je vidljiva kada ljudi rade kod svog poslodavca prvog izbora. Među njima čak 45 posto uopće ne razmišlja o odlasku, 43 posto o tome razmišlja rijetko ili povremeno, dok samo 12 posto priznaje da o promjeni razmišlja često.