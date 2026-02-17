Ćipe brani Dabru: "Nisam čuo da se spominje Ante Pavelić"

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić rekao je u utorak da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi time tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".

Mlinarić, koji je i saborski zastupnik Domovinskog pokreta, uoči sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima ustvrdio je da tu nisu isti kriteriji.

Osvrnuo se pritom i na film "Svadba" jer u njemu glumi Dragan Bjelogrlić, za kojeg kaže da je u vrijeme okupacije Sarajeva u četničkoj uniformi 1995. zabavljao srpske vojnike. Lijevi novinari čak hvale taj film i pozivaju na projekcije, dodao je.

Mlinarić (DP): "Nisam čuo da se spominje Ante Pavelić"

"To su te razlike i dvije Hrvatske, mi ne pripadamo ni četničkoj ni jugoslavenskoj Hrvatskoj", poručio je.

Upitan je li se Dabro doista šalio, Mlinarić je rekao da je otpjevao pjesmu u Komletincima s 20-ak ljudi u pokladno vrijeme i ne vidimo u čemu je problem. Poslušao sam tu pjesmu i nisam čuo da se spominje Ante Pavelić, rekao je.

Odgovarajući na novinarski upit kako tumači stih o zlatnom grobu u Madridu, Mlinarić je rekao da su za njega zlatni grobovi 15.000 hrvatskih branitelja koji su poginuli za slobodnu i demokratsku Hrvatsku.

Na novinarsko pitanje hoće li Dabro biti sankcioniran, odgovorio je da hoće - na isti način kao što je i saborski zastupnik Nenad Stazić za izjavu u Hrvatskom saboru da je malo Hrvata pobijeno 1945. na Bleiburgu. Jer, kaže, ako SDP nije to sankcionirao, onda ne bi trebalo za jednu bezazlenu pjesmu u pokladno vrijeme.

O tome je li primjereno da se pjeva o ustaškom poglavniku pokopanom u Madridu kao vođi svih Hrvata, Mlinarić je ustvrdio da je u pokladno vrijeme dopušteno da pjeva što god tko hoće i da je to veselje, a sutra je Pepelnica i treba se posuti pepelom.

Zakonski je trebalo zabraniti insignije totalitarnih režima i tu spada i NDH i zvijezda petokraka, ne treba pjevati nijednom diktatoru, ni Titu ni Paveliću, kazao je Mlinarić.

Temelj hrvatske države je Domovinski rat, nikakav NDH i nikakva mala ni komunistička Jugoslavija, pjevat ćemo o herojima Domovinskog rata, no, nažalost, nema takvih pjesama ni filmova o herojima Domovinskog rata, ali ima o komunističkim zločincima kojima se pjeva 25. svibnja u Kumrovcu, i to nikome ne smeta, pa ni medijima, dodao je.

Lukačić (HNS): "Dabro je briga dviju stranki, nakon sastanka bit ćemo pametniji"

Predsjednik HNS-a Ivan Lukačić rekao je da postupci osobe govore o njoj samoj, pa su tako i Dabrini, koji su doveli do njegove smjene kao ministra.

Dabro je sada briga dviju stranki da to rješavaju. Upitan je li mu neugodno što u je u koaliciji s Dabrom, Lukačić je odgovorio da je već iznio svoj stav.

Na pitanje hoće li koalicija opstati, Lukačić je odgovorio da su koalicijski sastanci mjesto gdje treba o tome raspravljati i onda izaći s izjavom.

Lukačić je rekao i da treba vidjeti tko će doći na koalicijski sastanak, a tko ne na pitanje što ako ne dođu iz HSLS-a te dodao da će nakon sastanka svi zajedno biti pametniji.

Odgovarajući na upit jesu li u HNS-u razmišljali da dovedu u pitanje sudjelovanje u koaliciji, rekao je da "svakako treba razgovarati". Također je rekao kako vjeruje da će u petak biti potvrđen novi ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Upitan kako bi HNS postupio da je njegov član tako postupio, Lukačić je rekao kako se nada da se to neće dogoditi, no da bi u tom slučaju "bili potpuno jasni".