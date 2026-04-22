Bivši šef diplomacije otkriva što se događalo dok kamere nisu snimale: "Show master u Daytonu je bio Slobodan Milošević"

Brojne javne, ali i osobe iz svijeta diplomacije privukla je promocija najnovije knjige Miomira Žužula "Dayton, diplomacija - druga strana rata".

Dugogodišnji diplomat, bivši hrvatski šef diplomacije i američki veleposlanik u njoj govori o pozadini pregovora koji su doveli do okončanja u Bosni i Hercegovini. Žužul je o tome razgovarao s novinarkom dnevnika Nove TV Ivanom Pezo Moskaljov.

Tri desetljeća od Daytonskog sporazuma kojem je Žužul svjedočio direktno, piše o svemu u svojoj knjizi. Danas, prisjeća se postoji li neka situacija koja mu se urezala u pamćenje jer tada nije bilo kamera koje su mogle biti na burnim pregovorima.

Promocija knjige Miomira Žužula - 2 Foto: Vijesti u 17

"Uf, puno je situacija, o njima pišem, nadam se da će to biti atraktivan dio, kamera nije bilo, bile su vani, diplomacija aktivno radi, ali do javnosti dođe možda deset posto", rekao je Miomir Žužul, bivši ministar vanjskih poslova.

"U suštini se svelo na to da su Amerikanci došli dobro pripremljeni i diplomatski i organizacijski, a to su malo tretirali, i tada sam se zezao s njima da je to ono ljetni kamp. Jedna anegdota, prva nedjelja koja je bila slobodna okolo su bili razbacani sportski rekviziti tamo gdje smo bili smješteni, sve delegacije i pisalo je na svim jezicima, i na latinici i ćirilici, slobodno se poslužite. Naravno, nitko se nije poslužio, em je bilo hladno, em su ti ljudi ratovali dok nisu došli do Daytona, tko će se igrati lopticama” nadodao je Žužul.

Promocija knjige Miomira Žužula - 3 Foto: Vijesti u 17

“A onda ponedjeljak utorak, nema rekvizita, pojavljuju se nazivi na ćirilici i latinici - molimo da vratite rekvizite”, kaže.

“Showmaster u Daytonu je bio Slobodan Milošević i on je kroz svoj show uspio napraviti nešto do čega je sve to dovelo, do Republike Srpske, ovakva kakva je, ali pravi pravcati dobitnik Daytona bila je Hrvatska, mi smo ostvarili svoje interese”, rekao je Žužul i nadodao kako je to bilo jedino rješenje sukoba.

Promocija knjige Miomira Žužula - 4 Foto: Vijesti u 17

Žužul smatra kako nijedan mir nije savršen, ali pitanje je bilo gradnje tog mira.

Osvrnuo se i na retoriku i poruke Donalda Trumpa.

“On je razvio jedan taj poseban stil u kojem ne znate jel to dio taktike ili osobnosti, a ja se nadam da će se doći do mira, nekad je to lakše, mislim da je u Ukrajini lakše, samo da do njega dođe”, smatra.

Za rat na Bliskom istoku se nada da će diplomacija uspjeti jer druga mogućnost je daljnja eskalacija.

Miomir Žužul Foto: Vijesti u 17

“Brkanje politike i pravde nije dobro. On je osuđen i treba služiti. Kakva mu je medicinska zaštita ja to ne znam”, rekao je Žužul vezano uz zahtjev Srbije za puštanjem Ratka Mladića.

"Što će onda sljedeće biti da će ga htjeti proglasiti herojem? Mladić je dokazani ratni zločinac, počinio je masovna ubojstva. To ne vodi do pomirbe, to vodi do otvaranja rana kad je to nepotrebno", zaključio je Žužul.