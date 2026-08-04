Izvanredni sastanak ministara EU-a zbog Ceute: "Situacija je pod nadzorom"

Ministri unutarnjih poslova nakratko su prekinuli godišnji odmor, kako bi raspravili humanitarnu krizu u Španjolskoj. Desetci tisuća migranata iz Maroka u Ceutu su stigli u jednom danu. Cijela situacija će se, zaključili su, analizirati, a Španjolskoj pomoći financijski i ljudstvom.

"Ministar Grande-Marlaska potvrdio je da je situacija pod nadzorom, da nitko zapravo nije prešao na španjolsko kopno te da schengensko područje nije pogođeno", rekao je Magnus Brunner, europski povjerenik za unutarnje poslove i migracije.

Migranti Foto: Dnevnik Nove TV

Kako je moguće da su 72.000 migranata uspjele krenuti na put od Maroka do Ceute - a da nitko nije primijetio? Španjolskoj je ponuđena pomoć, a cijela situacija će se analizirati.

"Događaju se stvari za koje ne mora nužno postojati odgovorna osoba. Ovo je mogla predvidjeti i bilo koja druga sigurnosna služba ili neka druga zemlja Europske unije", poručio je Fernando Grande-Marlaska, španjolski ministar unutarnjih poslova.

Sastanak je prošao u konstruktivnom tonu, uvjerava ministar Božinović, zadovoljan jer se napokon počelo govoriti i o konceptu sigurnih trećih zemalja.

Davor Božinović Foto: Dnevnik Nove TV

"Što je Hrvatska uvijek zagovarala jer smo mi suočeni s dolascima iz zemalja koje su nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje su sigurne", rekako je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

I ondje bi migranti trebali dobiti azil, dodaje Božinović. Ovaj razvoj događaja pozdravlja i oporbena ljevica.

"Da se odmaknulo od onog prvog, ja bi rekao, histeričnog pristupa nastaloj krizi kada je dio europske desnice pokušao to politiztirati", komentirao je Gordan Bosanac, zastupnik u EP (Možemo).

Sastanak zbog migrantske krize - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Zbog cijele situacije, vojsku na granicama opet zaziva MOST.

"Nije isto kad netko planira prijeći granicu, a zna da zemlja štiti vojskom granicu, a kada nije. Vide ljudi što se događa u Njemačkoj, nisu ljudi budale", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik Mosta.

"Da je bilo koja tema oni će doći sa briljantnim idejama koje su inače sukladne zakonu, zdravom razumu i korisne su. Svima preporučujem da surađuju s njima, što više s njima budu surađivali brže će se prosvijetlit, kao što smo mi 2017.", poručio je premijer Andrej Plenković.

O učinkovitosti hrvatske policije, kaže ministar, možda najbolje govori podatak da su samo ove godine uhitili 698 krijumčara ljudi.