Obavještajci otkrili što je prethodilo dolasku tisuća migranata: "Iskoristili su međunarodni odjek"

Masovni prodor desetaka tisuća marokanskih migranata u Ceutu, u kojem se utopilo gotovo stotinu ljudi te unio nemir u grad - nisu isplanirale marokanske vlasti, zaključila je španjolska obavještajna služba. No, nisu im to ni zabranile.

Kako je pokazala analiza obavještajaca, marokanske vlasti omogućile su prolaz gomili te "politički iskoristile međunarodni odjek tog događaj". Španjolce, koji se već tjednima bore s ogromnim požarima, kriza je zatekla nespremne.

Iako se nagađalo što bi potaknulo Maroko na ovu odluku, zaključili su da se radilo o plodu nekakvog makijavelističkog plana, već o oportunističkom potezu koji je, čini se, izmaknuo kontroli i samim njegovim pokretačima, piše El Pais.

Masovni prodor krenuo je zbog lažne vijesti koja se proširila društvenim mrežama i aplikacijama za razmjenu poruka, nakon nedavne presude Vrhovnog suda kojom je potvrđeno da se na migrante koji doplivaju do Ceute i Melille ne može primijeniti tzv. "vraćanje na granici", nego je potrebno provesti upravni postupak, jednako kao i za one koji dolaze u migrantskim čamcima.

Migranti ulaze u Ceutu Foto: Afp

U verziji koju su primile tisuće mladih Marokanaca stajalo je da će ih Španjolska dočekati raširenih ruku i da neće biti vraćeni u Maroko.

Dok su marokanske vlasti 2021. poticale širenje te dezinformacije, što je dovelo do ulaska više od 10.000 ljudi u Ceutu, a 2024. takve glasine brzo zaustavile, ovoga puta nisu intervenirale. Tijekom srpnja broj nezakonitih ulazaka u Ceutu morskim putem postupno je rastao. Postupan priljev migranata prošlog se četvrtka pretvorilo u masovni prodor. Uz proslavu državnog praznika, nadzor granice s marokanske strane sveden je na minimum, a zatim je u potpunosti obustavljen.

Maroko je ovime, unatoč visokoj cijeni, uspio ponovno staviti svoje teritorijalne zahtjeve prema Ceuti i Melilli na naslovnice svjetskih medija i u dnevni red međunarodne politike. Snimke velikog broja ljudi koji nezakonito prelaze granicu poslužile su krajnjoj desnici kao argument za zaoštravanje retorike protiv imigracije te za kritiku navodne politike "otvorenih vrata" lijeve španjolske vlade.

Marokanci ih nisu upozorili na prodor

U pismu čelnicima europskih institucija španjolski predsjednik vlade požalio se na, kako je naveo, "sebičan, polarizirajući i protuzakonit" odgovor pojedinih europskih država. Među njima je spomenuo Italiju, koja je najavila privremenu obustavu slobodnog kretanja sa Španjolskom, te Finsku i Dansku, koje su zaprijetile isključenjem Španjolske iz schengenskog prostora. Skupina od 22 države, uključujući Hrvatsku, koje zagovaraju strožu kontrolu migracija zatražile su sazivanje sastanka ministara unutarnjih poslova Europske unije, koji bi se trebao održati u utorak.

Migranti prelaze u španjolsku enklavu Ceuta - 3 Foto: AP/via Guliver

Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je u subotu da španjolske obavještajne službe nisu upozorile na ono što se pripremalo s druge strane granice, čime je neizravno prozvao Nacionalni obavještajni centar (CNI). Ta je izjava izazvala veliko nezadovoljstvo u Ministarstvu obrane, koje nije željelo ni potvrditi ni opovrgnuti ministrove tvrdnje, pozivajući se na povjerljivost obavještajnih izvješća.

No, jasno je da marokanske obavještajne službe nisu upozorile svoje španjolske kolege na migracijski val koji se organizirao putem društvenih mreža, čiji promet nadziru.

Na raspolaganje MUP-a stavljeno je oko 1.600 vojnika iz ceutskog garnizona, a mornarica je poslala i tri ophodna broda, jedan pučinski i dva obalna, koji su, između ostalog, postavili plutajuću barijeru na morskoj granici s Marokom.