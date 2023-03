Na digitalnoj platformi za borbu protiv korupcije radi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Riječ je o web stranici koja bi trebala bolje educirati građane i umrežiti institucije kada je korupcija u pitanju. No, ima najmanje jedan problem. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

Digitalna platforma za borbu protiv korupcije na kojoj radi Ministarstvo pravosuđa i uprave stoji 640.000 eura, no apsurdno je da se na stranici pod radnim nazivom ''Građani prijavite korupciju'' korupcija neće moći prijaviti - bar ne anonimno.

Koverte ispod stola, mogle bi brže i lakše na svjetlo dana jednom kad zaživi Vladina platforma za prijavu korupcije – kažu u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

"Da ne moraju pisati, da ne moraju zvati telefonom i da ne moraju na razne druge fizičke načine gubiti vrijeme, nego će otvoriti sustav e-građani prijaviti direktno pučkoj pravobraniteljici", objasnila je Vedrana Šimundža Nikolić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Na pitanje hoće li to biti anonimno, odgovara: "Ne, ne može biti anonimno, ali će moći pratiti svoju prijavu i što se s njom događa".



I to nije sve, kažu u Ministarstvu, umrežit će se cijeli sustav borbe protiv korupcije, koji i sada postoji, samo što će za godinu dana biti još brži. I sve to za 640.000 eura.



"To se doista čini kao veliki iznos, za jednu državu pomalo, donekle i neozbiljno", navodi Šimundža Nikolić.

No nije, kažu u Ministarstvu, jer riječ je o šest modula koji se međusobno moraju uskladiti.

IT stručnjaci cijenu smatraju - prenapuhanom

Cijena je prenapuhana, kažu IT stručnjaci, kojima je ekipa Dnevnika Nove TV odnijela projektni zadatak kakav stoji u natječaju.

"U naj, naj, najgorem slučaju ta stranica ne bi trebala košta više od 50.000 eura, 60.000 eura, premda možemo razgovarati o tome da li neki od tih modula koje su oni ti predvidjeli uopće ima ikakvog smisla", smatra IT stručnjak Marko Rakar.

Primjerice, jedan modul traži Registar lobista, no Zakon o lobiranju u Hrvatskoj još ne postoji, drugi uvjetuje virtualnog asistenta kakav je bio Andrija, sjećate ga se iz vremena korone - no nije zaživio. Ostali moduli već postoje, samo se trebaju importirati.

"Budući da ti podaci već postoje na drugim mjestima, nema apsolutno nikakve potrebe da se pretipkavaju, oni se jednostavno mogu uvesti s trgovačkog suda, automatski ažurirati", dodaje Rakar.

Igra bez pravila: Godišnje se okrene milijardu kuna, smatra ih se ''lovcima u mutnom'', no ono što rade nije nezakonito

Građani i danas mogu prijaviti korupciju i to anonimno

Nevladine organizacije podsjećaju da građani i danas mogu prijaviti korupciju i pučkoj pravobraniteljici i DORH-u, odnosno USKOK-u ili policiji i to i anonimno, što ova Vladina stranica neće nuditi.

"Eto, toliko da vidite kolika je korist jedne takve aplikacije, jer građani se uglavnom boje prijaviti korupciju, anonimnost bi im jako puno značila. Zapravo, ono što mi smatramo je - da nije problem u motivaciji građana da prijavljuju korupciju, već u motivaciji države da se stvarno takvim prijavama i bavi", navodi pravnica iz Gonga Sanja Pavić.

Što sve posjeduju, koliko novca imaju i primaju: Kako se ministri i ostali dužnosnici provlače kroz rupe u zakonima

Koji se gradovi i općine prema poduzetnicima ponašaju kao majka, a koji kao maćeha? Rezultat bi vas mogao iznenaditi

Jer previše afera s pompoznim hapšenjima ili ne završe na sudu ili im kazna bude smiješno neprimjerena. Ostaje tek nadati se da buduća stranica borbe protiv korupcije neće postati i njezin predmet.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.