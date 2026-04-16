Vlajčić otkrio kako je nelegalno meso ušlo u Hrvatsku pa odgovorio na optužbe SDP-a: "Posebno me nasmijava..."

Ministarstvo poljoprivrede, ali i državna inspekcija hitno su reagirali na nelegalno meso iz uvoza koje se pojavilo na Festivalu kulenove seke u Velikoj kod Požege.

O tome kako je ilegalno meso ušlo u Hrvatsku, je li zaraženo i tko će biti kažnjen, reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem.

"Prema izvješću i nalazima Inspektorata, meso nije ušlo samo. Na poziv organizatora došli su izlagači iz više država, među njima i BiH i Srbija. Ono što je najgore, meso nije prijavljeno na granici, vozila nisu pregledana. Meso nema zdravstvenu oznaku, oznaku porijekla. Među našim izlagačima također je bilo neprijavljenih i nekontroliranih objekata", rekao je Vlajčić pa potvrdio da je, prema sumnji i indikacijama koje je Carinska uprava dostavila, meso došlo autobusom preko graničnog prijelaza.

"Bilo bi dobro da organizatori shvate svoju odgovornost. Pozvali smo jedinice lokalne samouprave da provjere kod organizatora jesu li prijavili manifestaciju i da se održi u skladu s epidemiološkim pravilima", rekao je Vlajčić i dodao da su, prema izvješću DIRH-a, organizatori kažnjeni novčanom kaznom od pet tisuća eura.

"Bitno je naglasiti da je kazneno djelo svjesno širenje zaraznih bolesti i toga se svi moramo pridržavati", dodao je Vlajčić i naglasio da je prošle godine na granicama zaustavljeno oko 11 tona mesa iz trećih zemalja.

Tandara Knezović pitala ga je koliko bi Hrvatska izdržala da uvoz stane.

"Teško je to projicirati. Poduzet ćemo sve da do toga ne dođe i da se maksimalno osigura hrana za cjelokupno stanovništvo. Naša kritična infrastrutkura ima dobre kapacitete u koje ćemo dodatno ulagati kako bi se osigurala prehrambena sigurnost cjelokupnog stanovništva", rekao je Vlajčić i dodao da bi Hrvatska izdržala i duže od dva tjedna da se uvoz zaustavi.

Na pitanje kakve logike ima izvoz pšenice, a uvoz skupih zaleđenih pekarskih proizvoda, Vlajčić je odgovorio: "Potičemo preradbene kapacitete, novac je na raspolaganju, stalno razgovaramo kako je potrebno u našoj strukturi proizvodnje... Naše je da jačamo domaću proizvodnju, na tome ćemo ustrajati. To je maraton, nije sprint. Moramo voditi brigu o domaćoj proizvodnji, vesele me investicije u povećanje proizvodnih kapaciteta".

Mljekari strahuju da će Hrvatsku preplaviti jeftino mlijeko izvana, a Vlajčić je rekao da je situacija zasad stabilna.

"Kontinuirano ulažemo u opstojnost naših proizvođača. Nakon desetak godina pada proizvodnje u mliječnom sektoru smo ga u 2024. zaustavili, u 2025. podigli ga za preko jedan posto, u 2026. godine već za prvih mjeseci povećanje od pet posto isporuke sirovog mlijeka. Sustav staje na noge", konstatirao je.

Tandara Knezović ga je pitala kako komentira tvrdnje SDP-a da je HDZ digao ruke od poljoprivrede.

"Kada SDP priča o poljoprivredi to me posebno nasmijava. Sustav se još oporavlja od vremena kad su imali priliku voditi poljoprivredu. Za njihove vladavine, na terenu možemo čuti kako su uništili proizvodnju, nije isplaćeno 700 milijuna kuna poljoprivrednicima, preko dvije milijarde kuna poljoprivednih potpora je upropašteno zbog malverzacija i fingiranih natječaja. Kada gradonačelnica Siska priča o domoljublju - to je još jezivije. Prodala je gradsko zemljište, namjeravala mijenajti prostorne planove u trenutku kada s građanima nije iskomunicirala ni zatražila izrade studije utjecaja na okoliš. Puno toga je za njima ostalo neodgovoreno, kada oni pričaju o domoljublju to je nešto nečuveno", zaključio je.