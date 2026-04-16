Alarm iz veterinarske inspekcije: Nelegalno meso kola istokom Hrvatske

Iako je uvoz mesa iz trećih zemalja zabranjen zbog opasnosti od širenja afričke svinjske kuge, na Festivalu kulenove seke u Velikoj kod Požege izlagali su proizvođači iz Srbije i Bosne.

Ministarstvo poljoprivrede i veterinarska inspekcija apeliraju na sve organizatore manifestacija da se pridržavaju uputa jer je golem napor uložen na suzbijanje afričke svinjske kuge u Hrvatskoj i trenutačno je stanje pod kontrolom.

"Utvrđeno je da su na pojedinim događajima izlagani i nuđeni proizvodi od svinjskog mesa bez prethodne najave nadležnoj inspekciji državnog inspektorata. Bilo je tu neregistriranih proizvođača bez zdravstvenih oznaka i oznaka podrijetla. I ono što nas posebno zabrinjava je sumnja na unos proizvoda iz Srbije i BiH i to roba koja nije bila prijavljena na prelasku granice", poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

