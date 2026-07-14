Novi obrat u slučaju plaže na kojoj Miletić reže lokot: "Zvali su me iz vrha DORH-a. Ne znam smijem li ovo reći..."

"Zvali su me iz vrha DORH- a. Ja čak ne znam smijem li ovo reći. Pokrenuti su izvidi protiv Hiltona", poručio je u utorak Mostov Marin Miletić koji je već tri puta prerezao lokot koji priječi ulaz na plažu hotela Hilton.

Već danima traje i njegova prepirka s ministrom Olegom Butkovićem koji ga je na društvenim mrežama prozvao kako je na dan kada se izglasavao zakon koji bi takve koncesije spriječio - napustio sabornicu.

"Dragi Marine, otišao si s onima koji su Hiltonu Costabella dali koncesiju da ograde plažu, a nisi glasovao za zakon kojim je trajno zabranjena dodjela takvih koncesija", poručio je Butković.

Miletić je odgovorio da je cijela oporba tog dana napustila sabornicu zbog afere Plin za cent koja je buknula točno uoči ljetne saborske stanke.

Marin Miletić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

U sjeni prepucavanja ostaje pitanje mogu li građani koji nisu gosti hotela besplatno uživati na plaži riječkog Hiltona. Dok je nekima to uspjelo, drugi tvrde da su ih iz hotela u tome spriječili.

Marin Miletić - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Posjedujem videozapis čovjeka od kojeg je Hilton tražio da plati dolazak na plažu. Dakle čovjek je došao, Riječanin na recepciju, pokušao se okupati i tu su mu objasnili da može ako plati", poručio je Miletić.

"Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. To ne postoji", naveo je Butković.

Oleg Butković Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Hotela se ne žele oglašavati. Upućuju na dopis od prije nekoliko dana u kojem ponavljaju "da sve prema zakonu i ugovoru o koncesiji".

A taj ugovor kaže da plažu mogu ograditi i tako štititi inventar, ali da građanima ne mogu zabraniti ulaz na nju niti ga naplaćivati. To u praksi znači da bi građani na plažu morali moći doći kroz glavni ulaz i recepciju hotela.

"Ukoliko bi Hilton naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se onda ide u raskid ugovora o koncesiji", poručio je Butković.

Koncesija je Hiltonu izdana 2015. godine, na 30 godina.