Miletić opet upozorio na zaključanu plažu, pokazao rješenje Ministarstva: "Svi oni lažu". Odgovorio mu Butković

Marin Miletić, saborski zastupnik MOST-a koji je već tri puta rezao lokote na ulaznim vratima plaže Costabella ispod hotelskog kompleksa, a za koju nadležno Ministarstvo tvrdi da je ograđivanje i zaključavanje u skladu s tada važećim zakonskim propisima, ponovno se u ponedjeljak obratio javnosti te rekao da ima dokaze da plaža ne smije biti zaključana.

Pokazao je rješenje Ministarstva od prije nekoliko godina i poručio da istinu ne govore političari s lijeve i desne strane te najavio nove akcije za otvaranje plaže građanima.

Marin Miletić i plaža Costabella Foto: Dnevnik Nove TV

Marin Miletić i plaža Costabella Foto: Dnevnik Nove TV

"Laže Oleg Butković, laže Ivica Lukanović kao primorsko-goranski župan, a laže i ekipa SDP-a od Zorana Milanovića i Siniše Hajdaša Dončića. Oni su plažu praktički prodali, odnosno predali društvu Costabella d.o.o., koje upravlja hotelom Hilton, što je jednako kao da su je prodali. Danas laže i Ivica Lukanović, koji se pravi mrtav i ponaša se kao da nitko od njih nije kriv i da nitko ništa ne zna", rekao je Miletić.

Marin Miletić, saborski zastupnik (MOST) Foto: Dnevnik Nove TV

Na njegove prozivke oglasio se prozvani potpredsjednik Vlade, ministar Butković.

"Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon prema kojem više nema mogućnosti zatvaranja i ograđivanja plaža. Na tome ćemo inzistirati. Dakle, u svim novim postupcima pokrenutima od 2023. godine do danas, kao i u budućnosti, u Hrvatskoj više neće biti zatvorenih plaža. Kada je riječ o ranije stečenim pravima, nažalost, ona postoje. To sam više puta objašnjavao, a zakon ih nije mogao poništiti", poručio je Butković.

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture (HDZ) Foto: Dnevnik Nove TV

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