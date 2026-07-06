Iz hotela odgovorili na Miletićevo rezanje lokota: "Ograda na plaži je legalna, koncesiju nam je dala Vlada"

Priča s riječkom plažom Costabella dobila je novi nastavak. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u nedjelju je, po treći put u mjesec dana, prerezao lokot i lance na vratima plaže ispod hotela na Costabelli u Rijeci.

Od početka lipnja Miletić upozorava na to da se sprječavanjem korištenja plaže krše zakoni.

Iz Ministarstva mora stiglo je obrazloženje da koncesionar može zatvoriti ulaz na plažu jer su takvi propisi bili na snazi kada je ugovor potpisan, te ograđivanje nije protuzakonito.

O cijelom slučaju sada su se oglasili iz tvrtke JTH Costabella, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Budući da smo već neko vrijeme izloženi obmanjivanju javnosti vezano za status i korištenje koncesije za područje pomorskog dobra na području plaže Kostabela, prisiljeni smo pojasniti riječkoj i općoj javnosti cijelo vrijeme javno dostupne činjenice o uvjetima koncesije.

Odluku o koncesiji donijela je Vlada RH 2. travnja 2015. godine i objavljena je na mrežnim stranicama Narodnih novina broj 38/2015. Puni naziv odluke je Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja JTH Costabella.

U članku 5. te Vladine Odluke stoji, citiramo: 'Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci, s mogućnošću ograđivanja iste i bez mogućnosti naplate ulaza, te u svrhu zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja obližnjeg turističkog kompleksa.'

Na temelju ove Odluke JTH Costabella d.o.o. potpisala je ugovor o koncesiji na razdoblje od 30 godina i ispunila sve zadane uvjete, izgradila je plažu i gospodarski je koristi već punih pet godina.

Marin Miletić ponovno rezao lokot na plaži Foto: DNEVNIK.hr

Bitno je naglasiti da je u vrijeme potpisivanja ugovora koncesionaru dana mogućnost ograđivanja te je ono u potpunosti zakonito, kako to pojašnjava nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svojoj izjavi medijima. Upravo se to i navodi u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2023. godine. Postojeće koncesije s mogućnošću ograđivanja ostaju do isteka koncesija, pa tako i na koncesiji za plažu Kostabela, koja istječe 5. 11. 2045. godine.

Tijekom izgradnje plaže JTH Costabella striktno se pridržavala svih propisa i zakona te je uskladila svoja postupanja s pravnim stručnjacima i nadležnim institucijama. Za predmetni zahvat izdana je pravomoćna uporabna dozvola, a svi radovi izvedeni su u skladu s odobrenom projektnom dokumentacijom te pod stručnim nadzorom tijekom cijelog procesa građenja. Prije otvorenja svi pregledi i nadzori prošli su bez primjedbi nadležnih tijela.

U izgradnju same plaže uloženo je više od šest milijuna eura od ukupno uloženih više od 105 milijuna eura u izgradnju, opremanja i uređenja hotela.

Osim plaćanja stalne koncesijske naknade za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, JTH Costabella plaća i 3 % od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži.

Dosadašnje cjelokupno djelovanje tvrtke JTH Costabella je bilo transparentno i u suradnji s nadležnim službama, vodeći se načelom poštivanja lokalne zajednice.

Zaključno, naglašavamo i ponavljamo, JTH Costabella koristi pomorsko dobro sukladno koncesijskom ugovoru, održava ga i štiti u skladu sa svim propisima Republike Hrvatske te za to plaća propisanu naknadu.

Stoga smatramo potpuno neprihvatljivim ponavljajuće akcije i prijetnje, a koje su rezultat proizvoljnog pogrešnog tumačenja zakona i propisa te zlouporaba saborskog imuniteta.

Na taj se način opetovano obmanjuje lokalna javnost i mediji, prijeti se koncesionaru i poziva na remećenje javnog reda i mira, na oštećenje privatne imovine, čime se nanosi ozbiljna šteta koncesionara, koji ni s čim i nikada nije prekršio ugovor o koncesiji i zakone Republike Hrvatske.

Uz počinjenje materijalne štete, javnim predstavama i prijetnjama, plasiranjem netočnih informacija, čini se vrlo ozbiljna reputacijska šteta koncesionaru, što se odražava na zaposlenike te goste odmarališta.

Prenošenje vijesti o ovim događajima na poznatim internetskim turističkim platformama i portalima može dugoročno naštetiti izgrađenom ugledu odmarališta, ali i ugledu kvarnerskog turizma.

Moraju se razlikovati granice političkog aktivizma i djelovanja u odnosu na granice destrukcije, obmanjivanja i nanošenja štete investitoru koji ulaganjima u sadržaje nastoji gostima omogućiti odmor te sigurnost i zaštitu gostiju i zaposlenika odmarališta.

Zakon je za sve jednak i prvi smo koji se zalažemo za njegovo striktno pridržavanje, na što pozivamo i sve druge", navodi se u priopćenju tvrtke JTH Costabella.