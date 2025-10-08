Milanović uručio odlikovanja zaslužnima iz kulture, znanosti, sporta i gospodarstva

Milanović je u obraćanju istaknuo da su za odlikovanje predloženi s razlogom te im zaželio puno zdravlja i uspjeha u nastavku rada. Bez obzira na to što predstavljate sintezu hrvatskog društva u jednom segmentu, naveo je, iza svakoga od vas stoji jedna potpuno individualna, neponovljiva priča koja se ne da uklopiti u nikakav kalup.

"To ste što jeste i sebi i društvu na ponos", poručio je odlikovanima.

Milanović je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovao Janoša Terzića za osobite zasluge u znanstvenom radu na području biomedicinskih istraživanja zloćudnih tumora te iznimni doprinos unapređenju hrvatske znanosti u zemlji i inozemstvu.

Redom Danice Hrvatske s likom Franje Bučara odlikovani su Slobodan Jurković, za dugogodišnji predani trenerski rad na području hrvatskog ženskog košarkaškog sporta te osobiti doprinos ostvarenju vrhunskih rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima, te Jurica Gizdić, za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma.

Gizdić se u ime svih odlikovanih zahvalio na priznanju i ukazanoj časti.

"Današnji dan u našim životima predstavlja vrhunac našeg višegodišnjeg rada, truda, neimarstva, istraživanja, ali je i podstrek da nastavimo dalje, još jače, jer odlikovanje predsjednika Republike je nešto najveće što se može dogoditi", rekao je.

Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski odlikovana je Vlasta Vučevac-Gjurović za osobite zasluge u razvoju i unapređenju sustava palijativne skrbi u zdravstvenom sustavu.

Redom hrvatskog pletera odlikovan je Slavko Nedić za osobite zasluge u uređivanju glazbenog programa Hrvatskog katoličkog radija, u prigodi 50 godina umjetničkog glazbenog djelovanja.

Poveljom Republike Hrvatske odlikovan je Josip degl' Ivellio za osobite zasluge u djelovanju Hrvatskog pjevačkog društva "Slavulj" Petrinja, u prigodi 30 godina dirigentskog i umjetničkog rada.

Poveljom RH odlikovan je i pjevački bor "Josip Štolcer Slavenski" Čakovec za osobiti doprinos očuvanju hrvatske glazbene kulturne baštine, u prigodi 50 godina djelovanja.