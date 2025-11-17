Milanović posjetio imanje kulinarskog youtubera: "Nazdravili smo rakijicom i družili kao da se znamo sto godina. Ostavio je dojam..."

Ekipa iza YouTube kanala Fatman Chef, koja se bavi kulinarskim sadržajem, objavila je na svojim društvenim mrežama u ponedjeljak da je ugostila predsjednika Zorana Milanovića.

"Teško je opisati riječima kolika nam je ovo čast. Iako smo potpuno apolitični i Zvone, i ja, i cijeli naš kanal – kada vam predsjednik države poželi fileke i svinjske nogice na saft i kaže da bi došao na imanje gdje snimamo epizode... što dalje uopće treba napisati", poručili su.

Kako su poručili, Milanović njihov kanal prati duže vrijeme, a susret su dogovarali mjesecima.

"Želio je biti prisutan od početka kuhanja, pa smo cijeli dan proveli u opuštenoj, domaćoj atmosferi, razgovarali o kuhanju, nazdravili rakijicom, družili se i uživali kao da se znamo sto godina. Kad smo tek pokretali kanal, nismo mogli ni zamisliti da ćemo jednog dana kuhati za predsjednika države. A, kako je i sam rekao: 'Ovo nikada nisam napravio'", stoji u objavi.

"Fileke je ocijenio kao spektakularne, možda i najbolje koje je ikad jeo. Nama je ostavio dojam izuzetno pristojnog, prilagodljivog i vrlo ugodnog čovjeka. Donio nam je i Djedovu rakiju, koju smo, naravno, odmah isprobali", ispričali su.