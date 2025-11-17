Vukovar spreman dočekati rijeku ljudi: "Grad je već pun, velika je gužva"

Dan prije tužne obljetnice u Vukovaru, na Memorijalnom groblju položene su ruže i svijeće na grobovima poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja i civila te za one za kojima se još traga.

"Vukovar je spreman dočekati rijeku ljudi koja će se u utorak sliti iz svih krajeva. Grad je već danas pun, velika je gužva, a mnogi su se uspjeli organizirati i produžiti vikend pa doći ranije te u miru odati počast Vukovarcima", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Kolona sjećanja krenut će nakon komemorativnog skupa, u 10:30.

"Iz vukovarske bolnice hodat će se 5,5 km do Memorijalnog groblja. Na snazi će biti posebna prometna regulacija i glavna će prometnica biti zatvorena od 7-18 sati", pojasnila je reporterka.

"U krugu bolnice večeras će biti organizirana tradicionalna molitva. Vukovarci će sa svijećama doći odati počast ranjenicama i osoblju bolnice koje je stradalo na Ovčari", dodala je.