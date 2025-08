Nema više vojne suradnje s Izraelom - odluka je to Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Zorana Milanovića, koju je donio još u svibnju na Vijeću za obranu. Iz Ureda predsjednika kažu - na redu je Vlada, a iz Vlade poručuju - suradnje nije ni bilo.

"On ga je spomenuo na sjednici Vijeća za obranu, međutim to se odnosilo isključivo na operativnu suradnju između HV i izraelskih OS, ali takve suradnje u ovom trenutku nema", rekao je premijer Andrej Plenković.

"On je vrhovni zapovjednik RH i on ima pravo na svoj stav i svoje razmišljanje. OSRH i nemaju nikakvu suradnju s OS Izraela i stav i politika koju smo do sad njegovali i podržavali su sukladni stavovima i europske komisije i generalno politike", komentirao je ministar obrane Ivan Anušić.



No trgovina se ipak dogodila. Više o ovoj temi u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Domagoja Koprivnjaka