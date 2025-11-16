Stiže nagla promijena vremena: Posebno upozorenje za ove skupine građana

Temperatura će značajno pasti, kiša će u gorju ponegdje prijeći u snježne pahulje. Pljuskova će biti duž obale, zapuhat će jaka i olujna bura.

Liječnici upozoravaju, zbog nagle promjene vremena teškoća bi mogli imati meteoropati i kronični bolesnici.

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Pogotovo osobama starije životne dobi, kroničarima, koji imaju stalne poteškoće, da redovito uzimaju terapiju preporučenu, da se po potrebi konzultiraju sa svojim obiteljskim liječnikom, u slučaju izlaska da se oblače sukladno vremenskim uvjetima i onda je bolje spriječiti nego liječiti", upozorava Jozo Brkić, voditelj smjene zavoda za hitnu medicinu.

Jozo Brkić Foto: DNEVNIK.hr

Vrijeme u Hrvatskoj; ilustracija - 2 Foto: DNEVNIK.hr