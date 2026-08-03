Upaljen crveni meteoalarm: Meteorolozi otkrili kada bi moglo stići osvježenje

Bit će sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 stupnjeva Celzijusovih.

Izdana su brojna upozorenja za toplinske valove. Dio hrvatskih regija (zagrebačka i riječka) već je u crvenom, a do srijede crveno upozorenje izdano je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku i riječku regiju.

Iz DHMZ-a su savjetovali građanima da u narednim danima smanje fizičke napore te izbjegavaju duži boravak na suncu između 10 i 17 sati.

Visoke temperature se nastavljaju, upaljen crveni meteoalarm - 3 Foto: DHMZ/Screenshot

Visoke temperature se nastavljaju, upaljen crveni meteoalarm - 2 Foto: DHMZ/Screenshot

Visoke temperature se nastavljaju, upaljen crveni meteoalarm - 1 Foto: DHMZ/Screenshot

Meteorolog Nove TV Patrik Jureša napominje kako se sljedećih dana na kopnu nastavlja vrlo vruće i sunčano vrijeme.

"Ponedjeljak počinje vedro i sunčano u cijeloj zemlji, u unutrašnjosti s temperaturom uglavnom od 16 do 19, u gorju od 12 do 17, a na obali i otocima mjerit će se već ujutro od 22 do 27 stupnjeva. Vjetar uglavnom slab, uz obalu ponegdje može puhati burin koji će kasnije okretati na jugozapadni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura između 35 i 37 stupnjeva. Na snazi je crveni meteoalarm pa savjetujemo oprez.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a popodne uz lokalni razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak, uglavnom u Podunavlju. Vjetar uglavnom slab istočni i jugoistočni. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano te vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i u gorju može biti pokojeg lokalnog pljuska. Najviša temperatura između 33 i 37. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugozapadni. Ovdje je također na snazi crveni meteoalarm.

U Dalmaciji se nastavlja vrlo vruće, ovdje će se mjeriti većinom od 34 do čak 38 stupnjeva, a na udaljenim otocima koji stupanj niže. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na otvorenom moru i jugoistočni. U unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pokoji lokalni pljusak.

More je na ugodnih, nekima i toplih, od 25 do 28 stupnjeva. UV indeks sutra vrlo visok u cijeloj zemlji.

Prognoza za tjedan

Sljedećih dana na kopnu se nastavlja vrlo vruće i sunčano. Ponegdje poslijepodne može biti malo oblaka, a i pokojeg lokalnog pljuska, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije, a u četvrtak i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku u utorak i umjeren jugoistočni.

Na moru, ukratko, i dalje sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab, u popodnevnim satima do umjeren jugozapadni.

Dakle, sljedećih dana sunčano i vruće, što će sigurno pozdraviti svi na obali. Međutim, tako vruće vrijeme može biti i opasno, na što ukazuje upozorenje na opasnost od toplinskog vala koja je uglavnom velika i vrlo velika cijeli tjedan. Stoga treba izbjegavati sunce sredinom dana kada je ono najjače, koristiti zaštitu od UV zračenja te piti dovoljno tekućine.

Osvježenje se nazire sljedeći vikend, međutim koliko izraženo, treba vidjeti sljedećih dana", prognoza je Patrika Jureše.